Une chatte apprend de mauvais tours à son amie canine et provoque le désordre dans sa maison (vidéo)

Poly est une chatte pleine de ruse qui partage son foyer avec Mila, une Berger Belge Malinois qui ne la quitte jamais. Ces 2 boules de poils inséparables trouvent toujours une manière de se divertir, et dernièrement, elles ont décidé de jouer de mauvais tours à leurs propriétaires… pour le plus grand bonheur des internautes !

Dans la maison de Madeline T. Stevens-Saadeh, il y a des règles à respecter, et elles concernent aussi bien les animaux que les êtres humains. Poly et Mila, une chatte et une chienne, n’ont pas l’autorisation de se rendre dans toutes les pièces de la maison, et certaines portes fermées sont là pour le leur rappeler.

Des règles ? Que nenni !

Néanmoins, Poly a décidé de ne pas l’entendre de cette oreille. La chatte espiègle et rebelle a trouvé un moyen de contourner les règles imposées par ses maîtres, car elle a appris à ouvrir les portes fermées de la maison, en se jetant sur les poignées.

C’est un réflexe qu’elle a appris toute seule, précise Madeline à The Dodo. Depuis le jour de la révélation, Poly prend un malin plaisir à se déplacer comme bon lui semble dans son royaume, et fait fi des règles qui lui sont imposées.

De plus, la féline ne s’est pas arrêtée là. De toute évidence, elle ne pouvait pas garder cette astuce pour elle, et a décidé de la partager avec Mila, la Berger Belge Malinois qui vit sous le même toit qu’elle.

Il faut dire que la chienne est une élève très attentive. « Mila s’est assise et l’a observée. Poly lui a appris à ouvrir les portes. Une fois que Mila a compris, rien ne pouvait l’arrêter », confie Madeline, qui a dû se résoudre à accepter son échec.

La chienne à l’intelligence débordante a pris le relais comme il le fallait : tandis que Poly se limitait à une seule porte, Mila, elle, a choisi d’aller plus loin. Très vite, elle a ouvert d’autres portes de la maison, dont celle qui mène au jardin !

Bien qu’elle soit impressionnée par ses boules de poils, Madeline tient avant tout à assurer leur sécurité. Elle a donc modifié les serrures de ses portes afin que ses animaux ne s’échappent pas. Poly et Mila ont donc perdu cette bataille, mais elles n’ont pas perdu la guerre…