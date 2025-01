La propriétaire d'une jeune chatte révèle la raison pour laquelle elle a l'habitude de fermer un oeil (vidéo)

On demandait sans cesse à la maîtresse d’Olive pourquoi cette jeune chatte gardait souvent un œil fermé, si elle avait un trouble oculaire. Ses yeux vont très bien et elle n’a aucun problème de santé. Ce sont simplement ses neurones miroirs qui ont fait leur travail.

Olive, jeune chatte à la robe calico, et sa « grande sœur » Ivy, qui possède un magnifique pelage gris, sont les vedettes du compte Instagram « miss_ivycat » qui rassemble 145 000 followers.

Les 2 félines s’adorent et sont inséparables. Et pour cause ; dès le départ, Ivy s’est comportée quasiment comme une mère de substitution à l’égard d’Olive. Des liens extrêmement forts se sont ainsi tissés depuis leur rencontre.

Leur propriétaire est le témoin privilégié de cette merveilleuse relation. Depuis l’arrivée d’Olive dans la famille, elle doit toutefois répondre aux interrogations de certaines personnes à son sujet, principalement en ce qui concerne son regard. « Votre chatte va bien ? Elle ferme toujours un œil », est la question ou la remarque qui revient le plus souvent.

Olive a, en effet, l’habitude de garder un œil fermé dans diverses situations. Sa maîtresse en a apporté l’explication dans une vidéo mise en ligne le 20 décembre 2024 et relayée par PetHelpful.



miss_ivycat / Instagram

Olive agirait par mimétisme

Si Olive ferme si souvent un œil, c’est parce que son aînée est borgne. Les circonstances dans lesquelles Ivy a perdu son œil ne sont pas précisées, mais on comprend que la cadette agit très probablement par mimétisme, l’ayant eue comme modèle depuis son plus jeune âge.



miss_ivycat / Instagram

Inconsciemment, Olive s’est mise à vouloir ressembler à Ivy. Ses neurones miroirs y sont sans aucun doute pour quelque chose.

Sa propriétaire assure que sa santé oculaire est parfaite et qu’il s’agit simplement d’un réflexe qu’elle a adopté au fil du temps, au contact de la chatte adulte.



miss_ivycat / Instagram

Cette histoire a touché les internautes qui ont été nombreux à réagir en commentaires. Parmi eux figure la propriétaire d’un chat de 3 ans appelé Loki et ayant perdu un œil à cause d’un cancer. « J'avais tellement peur de la procédure et de l’apparence qu’il aura lorsque tout sera guéri, mais voir ton beau chat borgne me rassure quant à la suite. Merci », a-t-elle ainsi écrit.

A lire aussi : 2 chattes ayant accouché à quelques semaines d'écart s'échangent leurs progénitures pour profiter de moments de répit (vidéo)