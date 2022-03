Il apprend à son chat à ouvrir la porte, des millions d'internautes sont subjugués par leur complicité (vidéo)

Une vidéo publiée sur TikTok a conquis des millions d'internautes. Et pour cause : un homme, passionné par son chat, lui apprend à ouvrir une porte.

Les propriétaires ont souvent tendance à vouloir apprendre des petits tours à leur chien. Mais les chats peuvent également devenir des élèves brillants.

Un homme, connu sur TikTok sous le pseudonyme earringuk, a publié une vidéo dans laquelle il dévoile à son adorable félin l'un des plus grands secrets de l'humanité : l'ouverture d'une porte ! Patient et enjoué, il a pris le temps de lui montrer la manière dont il doit appuyer sur la poignée.

Un processus lent et régulier, comme l'a si bien fait remarquer Newsweek dans un article paru le 16 mars 2022, mais qui a porté ses fruits. À la fin du clip, le chat a réussi haut la patte sa mission. Fier de lui, son père adoptif lui « fait un check » et les 2 amis frottent leur tête l'une contre l'autre. Une belle complicité !

Une vidéo qui cumule des millions de vues sur TikTok

La vidéo a remporté un franc succès sur le réseau social. Plus de 33 millions de personnes ont été envoûtées par ces images et 6 millions d'entre elles ont déposé un « like ». Des milliers de commentaires ont aussi fait leur apparition, dont voici quelques exemples : « C'est un chat très concentré ! » ; « Bon sang, ce chat va finir par conduire sa voiture » ; « Ce chat boit vos paroles ».

D'autres internautes ont semblé moins enthousiastes et n'ont pas hésité à le faire savoir : « Ce type va regretter d'avoir appris à son chat à ouvrir les portes » ; « Mon chat a appris à ouvrir les portes tout seul et a commencé à faire irruption dans la salle de bains quand il le voulait, donc je ne le recommanderais pas. »

En ce qui concerne la porte d'entrée, nous espérons que le dénommé earringuk la verrouille tous les jours correctement. Ce serait dommage de voir son chat l'ouvrir et prendre la poudre d'escampette...