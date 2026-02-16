Une chatte âgée vivait dans un abri de jardin depuis des mois, sa puce électronique révèle un secret vieux de 10 ans

Contrairement à d’autres animaux de compagnie plus chanceux, Camomille n’a pas connu l’amour d’une famille et le confort d’un doux foyer pendant longtemps. Durant des mois, la chatte errante a vécu dans un abri de jardin. Jusqu’au jour où l’association anglaise The Stray Cat Club a déployé ses ailes pour la sauver, après avoir découvert sa situation…

Récemment, l’association The Stray Cat Club a été alertée au sujet d’une chatte tigrée, qui séjournait dans un abri de jardin depuis quelques mois. Ni une ni deux, les bénévoles ont volé à son secours.

Lors d’une visite de contrôle effectuée à la suite de son sauvetage, le vétérinaire a découvert une puce électronique qui a permis d’identifier son ancienne propriétaire. « Quand nous avons pris contact avec elle, on nous a expliqué qu’elle avait été donnée lorsque cette propriétaire a quitté le pays », explique l’organisation. Mais cela s’est produit… Il y a plus de 10 ans !

© The Stray Cat Club

Comme l’indique Love Meow, aucune information sur son passé n’a pu être trouvée, malgré tous les efforts de l’équipe associative.

« On ignore où elle est allée depuis ni combien de temps elle est restée dans les environs ; on sait seulement qu'elle vivait dans une remise depuis un certain temps », confie cette dernière.

© The Stray Cat Club

Une chatte « facile à vivre »

Placée en famille d’accueil, la rescapée – baptisée Camomille – a enfin savouré les plaisirs simples de la vie en intérieur, malgré quelques dents en moins. Paniers douillets, nourriture en abondance, témoignages d’affection… La chatte âgée, « affectueuses, calme et facile à vivre », a obtenu ce qu’elle désirait depuis de nombreuses années.

© The Stray Cat Club

Au chaud et aimée, Camomille profite pleinement de la seconde chance qui lui a été offerte. Elle aime passer du temps avec ses parents d’accueil, et se reposer dans les endroits les plus douillets de la maison.

« Elle adore les caresses, apprécie la compagnie et aime être proche des siens, profitant de toute l'attention qu'elle peut recevoir », déclarent ses bienfaiteurs.

© The Stray Cat Club

À l’heure actuelle, les bénévoles de l’association The Stray Cat Club cherchent une famille d’adoption pour leur adorable protégée. En attendant de trouver les adoptants de ses rêves, qui ne la laisseront jamais tomber, Camomille vit paisiblement dans son foyer d’accueil.

© The Stray Cat Club