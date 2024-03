Il construit un abri confortable pour un chat errant sans se douter du succès que ce havre de paix allait avoir

Un félin errant appelé Domino passe ses nuits au chaud et dans le confort d’une magnifique maisonnette spécialement construite pour lui par un amoureux des chats. Reconnaissant, l’animal a fait passer le mot autour de lui et l’abri est rapidement devenu une attraction pour ses congénères.

Un habitant de San Francisco, en Californie (Etats-Unis), voulait faire en sorte qu’un chat tuxedo qui errait dans son quartier passe l’hiver à l’abri du froid et des intempéries. Passionné de bricolage et de menuiserie, il a décidé de lui construire une maisonnette qu’il a installée dans le jardin, raconte The Dodo.

Il aurait bien voulu pouvoir accueillir ce chat – qu’il a appelé Domino – chez lui, mais ce dernier tenait beaucoup trop à sa liberté et l’homme avait déjà 5 félins et 2 chiens à la maison.

Il voulait lui fabriquer une niche confortable et sûre. Il s’est mis au travail et a ainsi réalisé une joli mini-cabane peinte en rouge, surélevée, avec couchage chauffé et caméra fixée à l’intérieure pour pouvoir veiller sur lui en permanence. Le chauffage du panier est d’ailleurs contrôlé par un thermostat, afin que la température reste optimale.

Domino a adoré son nouveau chez-soi. Il y revient tous les soirs pour dormir, puis repart au petit matin pour vaquer à ses occupations.



Le projet a donc apporté entière satisfaction à son destinataire, mais aussi à son concepteur qui en parle sur le compte Instagram qu’il consacre à Domino.



Celui-ci apprécie tellement sa maisonnette qu’il a décidé d’y inviter une amie. Lui et la chatte, que son bienfaiteur appelle Tabitha, sont devenus inséparables et passent de plus en plus de temps dans la niche.

D’autres chats errants ont ensuite commencé à apparaître dans le jardin, attiré par le confort et la sécurité de la maisonnette. Grâce à la caméra installée dans le jardin, le « papa de Domino », comme il se fait lui-même appeler, a ainsi pu voir une chatte et ses 2 chatons (Winnie, Bowie et Ziggy) s’intéresser à la cabane. Un matou nommé Big Howie en a fait de même.

Une 2e maisonnette pour accueillir plus de chats

Ils sont tous devenus des visiteurs assidus des lieux. Si bien qu’il leur a fabriqué une 2e niche, encore plus grande que celle de Domino et Tabitha. La nouvelle cabane bleue est construite sur 2 niveaux et bénéficie de quelques améliorations, dont un toit en bardeaux.

Tous ces chats sont ravis de passer l’hiver au chaud. Leur protecteur est tout aussi heureux de leur venir en aide. Il ne le fait d’ailleurs pas qu’en leur offrant le gîte et le couvert ; il les a également fait stériliser et pucer à son nom.

« Donner refuge à un chat errant ne changera pas le monde, dit-il. Mais pour un chat, le monde va changer. »