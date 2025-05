Il croise un chat à la fourrure en lambeaux, la puce électronique révèle une histoire oubliée depuis 15 ans

Lors de sa promenade quotidienne, Mehdi, habitant de Washington (États-Unis), est tombé sur un chat au profil assez étonnant. Prisonnier d’une fourrure sale et emmêlée, le chat semblait solliciter l’aide des passants. Tombé entre de bonnes mains, le chat a été pris en charge et son sauveur a pu découvrir son passé complexe.

C’est sur Reddit que Mehdi a partagé avec sa communauté la découverte faite il y a peu. Constatant que le chat errant qu’il venait de croiser était souffrant, il lui a proposé son aide, ignorant encore qu’il resterait lié à l’animal. Newsweek nous apporte des éléments à propos de cette rencontre émouvante et encore bien mystérieuse.

r/cats / Reddit

Un pelage qui en disait long

En effet, Mehdi a pu estimer à quel point le chat avait souffert de l’absence d’humains. Ses poils emmêlés semblaient lui procurer d’intenses douleurs, qui sont malheureusement le lot de ces animaux errants qui transportent parasites et potentielles maladies dermatologiques. La première initiative de Mehdi a été de le débarrasser superficiellement des nombreux nœuds visibles, afin que sa peau respire. Il a ainsi rendu un grand service au chat qui s’est laissé faire tout du long.

Le pauvre animal a ensuite accepté avec joie tout ce que lui présentait son sauveur : eau et nourriture.

r/cats / Reddit

Une révélation bouleversante

Mehdi n’est pas resté seul face à la situation et a contacté une association locale. Les employés ont rapidement découvert que le chat possédait une puce électronique. Les informations qu’elle renfermait étaient indispensables. En effet, le chat avait été équipé de la puce électronique il y a 15 ans, ce qui permettait d’estimer son âge également. Malheureusement, les nouvelles suivantes ont été plus décevantes. Mehdi expliquait à sa communauté ce que la propriétaire avait répondu à l’association : « Elle a dit qu’elle avait déménagé il y a 10 ans et qu’elle avait donné le chat à quelqu’un pour s’occuper de lui, mais elle ne se souvient pas de qui ». L’Américain ajoutait que la dame semblait tout de même « contrariée par une telle nouvelle ».

« Ce chat t’a trouvé »

Devant une telle situation Mehdi a proposé de garder le chat à qui il s’était attaché. La propriétaire a accepté, comprenant que son animal était au bon endroit. Depuis, le félin a reçu le nom de Lil Bit et a même été équipé d’un collier personnalisé. Mehdi est ravi d’avoir intégré cette nouvelle compagnie à son foyer, qui compte déjà un chat sénior. Les 2 compagnons s’entendent déjà à merveille, ce qui fait aussi le bonheur de la communauté du bienfaiteur qui affirme : « Ce chat t’a trouvé ».

r/cats / Reddit