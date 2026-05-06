Des chatons nés dans un poulailler sont couvés par une poule qui les considère comme ses oeufs (vidéo)

Dans une ferme de Colombie-Britannique au Canada, une petite chatte noire et des poules ont récemment offert une scène rare et attendrissante. Alors que les chatons de la minette venaient de naître dans le poulailler, les gallinacées ont spontanément pris le relais pour les garder au chaud lorsque leur maman est sortie pour se nourrir. Une jolie preuve que l’instinct maternel peut transcender les espèces !

Sur les réseaux sociaux, Mayson Williams a l’habitude de partager le quotidien de sa ferme en Colombie-Britannique (Canada), où elle vit entourée de nombreux animaux. Entre les oies brunes de Chine, les poules de races anciennes, les dindes Ridley Bronze, les chèvres laitières et les lapins, la ferme est un véritable petit monde à part ! On y trouve aussi des chats de grange, de précieux alliés pour tenir les rongeurs à distance, mais aussi pour réserver de belles surprises. En effet, une petite chatte noire a récemment permis à la fermière d’être témoin d’une scène inattendue, qui a rapidement ému des millions d’internautes.

Une scène surprenante à la ferme

Une vidéo Instagram relayée par le Charlotte Observer a heureusement immortalisé ce moment étonnant. On y découvre une minette au pelage noir qui a trouvé un endroit douillet pour donner naissance à ses chatons : le poulailler ! Encore plus insolite : lorsque la petite chatte s’éloigne de ses nouveau-nés, les poules s’approchent et se mettent instinctivement à couver les bébés comme s’il s’agissait de leurs propres œufs.

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Cette vidéo ayant suscité de nombreuses réactions de la part des internautes, ébahis par cette cohabitation atypique, Mayson a continué à donner des nouvelles de cette petite famille recomposée.

Dans une nouvelle vidéo, une poule particulièrement dévouée prénommée Bitsy reste auprès des chatons pendant les absences de la chatte pour les garder au chaud. Deux jours après la naissance, elle était encore là, fidèle au poste, devenant malgré elle la meilleure des nounous pendant que la maman des petits chats se reposait.

Une belle histoire d’entraide entre animaux

Ce qui ressemble au premier regard à une simple scène insolite et attendrissante a en réalité un vrai rôle vital. Les chatons nouveau-nés sont en effet incapables de réguler leur température durant leurs premières semaines de vie et peuvent rapidement souffrir d’hypothermie si leur mère s’absente. Dans cette ferme, les poules ont donc spontanément comblé ce manque de chaleur.

© @farmer.jo.homesteading / Instagram

Ce comportement s’explique par leur instinct de couvage, qui les pousse à s’installer sur tout ce qui évoque des œufs ou a besoin de chaleur, qu’il s’agisse de pierres, de balles… ou de chatons ! Un réflexe naturel parfaitement adapté aux besoins des petits chats dans ce moment critique.

Aujourd’hui, les 5 chatons (3 femelles et 2 mâles) se portent à merveille et grandissent en bonne santé, entourés de leurs « tantes » à plumes qui veillent sur eux avec une étonnante douceur.

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Contrairement aux idées reçues, une bonne entente est possible entre des chats et des poules, comme c'est le cas dans cette vidéo. Celle-ci repose surtout sur une introduction progressive et une observation attentive des comportements des animaux :