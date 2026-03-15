« Si tu me le permets, je serais heureuse de t'adopter », ce chat errant suit une femme jusque chez elle et décide de ne plus la quitter

Alors qu’elle rentrait tranquillement chez elle, Yong Li a été surprise de remarquer qu’un petit chat la suivait. Ne pouvant oublier cet adorable félin, elle a commencé à chercher sa présence et quelques jours plus tard il était à nouveau là, prêt à lui emboîter le pas. C’est là qu’elle a décidé de l’adopter. Un choix que Didi a accepté sans rechigner, pour devenir son nouveau compagnon de vie.

La première rencontre de Yong Li et Didi a été courte, mais si intense que la femme n’a pas pu l’oublier. Alors qu’elle rentrait simplement chez elle, elle a remarqué la présence d’un jeune chat. « J'étais au téléphone quand il est soudainement apparu devant moi, miaulant pour attirer mon attention », expliquait Yong au média Love Meow.

Yong Li

« Il était très amical avec moi. »

Très vite, elle a constaté que le chat n’était à l’aise qu’avec elle. « Il avait peur des autres passants, mais pour une raison quelconque, il était très amical avec moi. ». Touchée par cette adorable boule de poils, elle est rentrée chez elle, mais ne pouvait cesser de penser à elle, allant jusqu’à la chercher du regard dès qu’elle sortait. « Je ne l'ai revu que quelques jours plus tard. Vers minuit, il est réapparu, et cette fois, il m'a suivie jusqu'à mon immeuble. » Comprenant qu’il n’appartenait à personne, Yong a pris une décision qui allait changer leur vie à tous les deux. « Je lui ai dit : “Si tu me le permets, je serais heureuse de t'adopter.” »

Yong Li

« Il est entré tout seul dans l'ascenseur, même si tout devait lui sembler étrange. »

Yong est entrée dans son immeuble, suivie par le chat, mais celui-ci s’est arrêté une fois le seuil franchi. Un peu intimidé au départ, il a fini par avancer, puis par entrer dans l’ascenseur où l’attendait Yong. Pour se rassurer, il enroulait sa queue autour des jambes de sa nouvelle maman.

Dans l’appartement, Yong a aussitôt nourri le petit chat qui semblait affamé avant qu’il ne s’endorme pour la nuit, blotti dans un panier.

Yong Li

« Le lendemain matin, je me suis réveillée et il m'a accueillie depuis son coin de sieste. »

Baptisé Didi, le chat gris et blanc a été emmené au salon de toilettage.

Yong Li

Il était très calme, confiant et curieux, explorant son nouvel environnement sous le regard ravi de Yong et l’attention des autres chats de la maison. Il se comportait comme s’il avait toujours résidé parmi eux. Très affectueux, il s’habituait à sa nouvelle famille, aimait passer du temps avec Yong et a très vite décidé de s’intégrer à la bande de félins. « Il me laisse le câliner quand je veux et ne quitte pas mes genoux. » précisait Yong avant d’ajouter qu’il s’affalait également aux côtés des autres chats.

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Yong Li

En une poignée de jours à peine, Didi s’est accoutumé à son existence au sein de cette maison chaleureuse. Il y est en sécurité, aimé, et peut désormais profiter d’une vie paisible loin de l’errance.