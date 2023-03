Une chatte âgée et malade qui errait dans la neige entrevoit le bout du tunnel grâce à des personnes bienveillantes

Fatiguée de devoir braver les dangers de la rue, les éléments et la faim, une chatte sénior errante a attiré l’attention de bons samaritains qui lui ont trouvé l’aide dont elle avait besoin. Cette rencontre fortuite marquait le début de la fin de ses souffrances.

Elle errait seule dans la neige, traînant ses problèmes de santé et ses pénibles années de survie. Chatte âgée de 10 ans environ, elle avait fini par être remarquée par des habitants qui, préoccupés par son sort, l’ont emmenée dans un refuge.

Elle n’était pas identifiée et personne n’était venu la réclamer. La structure d’accueil avait alors demandé à l’association Chatons Orphelins Montréal si elle pouvait la prendre en charge. Céline Crom, fondatrice de l’organisation, a accepté sans hésiter.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Une bénévole a effectué le trajet de 2 heures pour récupérer l’animal. « Nous l’avons appelée Padmee. Elle était si maigre, pesant à peine 2,5 kilogrammes », dit Céline Crom à Love Meow.

Padmee a été vue par le vétérinaire, qui a découvert une grosseur sur son nez. La chatte présentait également des masses sur le ventre. Fort heureusement, elles étaient toute bénignes et lui ont été retirées par la suite. Le félin était, par ailleurs, atteint de diabète. Là encore, Padmee a reçu le traitement adéquat.

Elle a progressivement vaincu sa timidité initiale pour s’ouvrir à toute l’équipe de Chatons Orphelins Montréal, comprenant qu’elle était entre de bonnes mains.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

« Padmee est devenue si vive et câline envers sa famille d'accueil. Elle aime faire la sieste près de ses humains et réclamer de l'attention quand elle se réveille », indique Céline Crom.

« Une battante »

La chatte n’a eu aucun mal à faire tomber tout le monde sous son charme, tant par son affection que par ses petits miaulements singuliers faisant penser aux cancans du canard.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Padmee se porte de mieux en mieux et reprend du poids. « Elle n’a pas eu la vie facile, mais c’est une battante, ajoute sa bienfaitrice. Elle s’est bien remise en 2 mois. »



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Heureuse et épanouie, elle est désormais prête à rejoindre sa famille pour toujours. Céline Crom et ses camarades espèrent lui en trouver une au plus vite.

Chatons Orphelins Montréal / Instagram