Une poule refuse que son humaine la touche et dévoile ainsi qu’elle couve des chatons âgés d’à peine un jour (vidéo)

On le sait maintenant, il arrive que différentes espèces animales tissent des liens pour le moins inattendus et surprenants. C’est le cas d’une poule de ferme, dans l’Iowa, qui s’est retrouvée à couver férocement des bébés qui n’étaient absolument pas les siens, au grand dam de la véritable maman et de la fermière…

Hilary Kollasch habite une grande ferme à Whittemore, dans l’Iowa (États-Unis). Au sein de son grand domaine cohabitent en harmonie toutes sortes d’espèces animales comme des vaches, des cochons, des poules, des chats… Au cours du printemps 2024, cette joyeuse mixité a même donné lieu à une situation tout à fait inattendue. Alors qu’elle était dans le poulailler en train de ramasser les œufs frais, Hilary est tombée face à l’une de ses poules à crête tachetée se montrant particulièrement énervée. Sous elle, de minuscules boules noires et blanches gigotaient joyeusement. Au vu de leurs grosseurs et de leurs… poils, il était évident qu’il ne s’agissait pas de poussins !

© kollasch_family_farms / Instagram

Une surprise de taille

Rapidement, la jeune femme a dégainé son téléphone portable et a filmé la séquence qu’elle a par la suite postée sur son compte Instagram. Alors qu’elle essaye d’approcher sa main pour soulever la poule et voir ce qu’elle cache, cette dernière n’hésite pas à lui donner des coups de bec ! Mais Hilary finit par avoir le dernier mot et surprise : la poule couvait en réalité des chatons tout juste nés ! “Elle pense qu’ils sont à elle ! Elle cachait 5 petits chatons de moins d’un jour ! Et elle m’a définitivement dit de sortir de là ! Je me demande combien de temps elle va essayer de jouer à la maman ?”, s’est-t-elle demandé en légende. Relayée par le média Cole & Marmalade, la vidéo comptabilise aujourd’hui plus de 2,1 millions de vues et plus de 148 900 likes !

Dans la section réservée aux commentaires, les internautes ont été nombreux à se questionner sur l’absence de la maman chat. Hilary a répondu qu’elle n’était en fait pas loin et qu’elle surveillait ses bébés sans avoir le courage d’aller les récupérer. Tout de suite après avoir mis bas, la poule l’a en effet chassé et la minette n’a pas osé tenir tête à cette féroce combattante. “La poule était surprotectrice et (la) maman chat était timide, alors le chat et les chatons ont été déplacés dans une pièce séparée jusqu’à ce que les chatons puissent se déplacer librement. Ils sont tous bien au chaud pendant un moment !”, a-t-elle conclu, rassurant ainsi toute sa communauté.

© kollasch_family_farms / Instagram