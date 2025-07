Elle sauve un chaton de la rue et fait tout son possible pour le réunir avec sa famille

De l’autre côté de l’Atlantique, une bénévole de l’Alliance for Responsible Pet Ownership (ARPO) a sauvé un chaton de la rue à la suite d’un signalement. La bonne samaritaine a remué ciel et terre pour le réunir avec ses compagnons de portée.

Il y a quelque temps, un homme a repéré 3 chatons sur sa terrasse et a alerté Lori White, de l’association ARPO. En arrivant sur les lieux, la sauveteuse n’a malheureusement trouvé qu’un seul petit félin. Malgré l’attente, ni son frère et sa sœur ni sa mère n’ont pointé le bout de leur museau.

La bénévole, qui s’est constituée famille d’accueil, a donc décidé d’installer la boule de poils chez elle afin de le garder en lieu sûr et l’a baptisée Colby. Toutefois, elle n’a jamais cessé de penser aux autres félins…

© @dreaming_of_foster_kittens / Instagram

À la recherche des autres membres de la famille féline

Par la suite, l’homme l’a recontacté pour lui apprendre qu’il avait retrouvé la maman sous un abri de jardin. Ni une ni deux, Lori s’est précipitée sur place avec une cage pour l’attraper en toute sécurité. Pendant ce temps, Colby s’adaptait à sa nouvelle vie et profitait pleinement de son petit confort.

© @dreaming_of_foster_kittens / Instagram

Au bout de quelques jours, Lori a réussi à retrouver le frère et la sœur de son protégé, qu’elle a nommés Jack et Brie. Déterminée, elle a aussi mis la patte sur leurs parents, des chats sauvages, qu’elle a fait stériliser. Ils sont désormais devenus des chats libres au sein de leur communauté, et peuvent compter sur le soutien d'une nourrisseuse.

© @dreaming_of_foster_kittens / Instagram

Colby est tombé malade

En arrivant dans leur foyer d’accueil, Jack et Brie ont été ravis de revoir leur frère. Ils se sont immédiatement serrés les uns contre les autres.

Alors que les nouveaux arrivants se portaient bien, Colby a dû affronter quelques problèmes de santé, rapporte Love Meow. Grâce aux soins et à l’amour de sa bienfaitrice, il a rapidement recouvré la santé. « Il a été un vrai battant, malgré tout, et il ne cesse de ronronner », confie Lori.

© @dreaming_of_foster_kittens / Instagram

Au fil du temps, les chatons ont révélé leur âme aventureuse. « Ils étaient tellement enthousiastes à l’idée d’explorer, de courir et de grimper », poursuit leur mère d’accueil. Très joueurs, ils peuvent transformer n’importe quel objet en source de divertissement !

Pour le plus grand bonheur de Lori, les jeunes félins grandissent dans des conditions optimales et ne cessent de faire des progrès. Grâce au bon samaritain et à leur mère d’accueil, ils s’épanouissent ensemble. Un bel avenir les attend !