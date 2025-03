Une famille offre les 2 plus belles années de vie à un chat qui a toujours connu l'errance (vidéo)

Donna Munoz, alias « @wedonotownacat » sur TikTok, habite El Paso dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). En 2022, un chat errant noir était apparu aux abords de sa maison. La mère de famille et le félin l’ignoraient à ce moment-là, mais ils allaient vivre une histoire d’amitié certes courte, n’ayant duré que 2 ans, mais merveilleuse et intense. Elle la raconte dans une vidéo émouvante, postée le 21 janvier 2025 et relayée par Newsweek.



Le matou en question, que Donna Munoz a appelé Prince Jack, avait fini par trouver le courage de s’inviter dans ce foyer. Les 3 chiens de la famille n’y avaient vu aucun inconvénient. « Nous le laissions aller et venir à sa guise, se souvient sa bienfaitrice. Il appartenait probablement à quelqu'un. Il nous rendait visite tous les jours. Il a ensuite commencé à entrer et à rester plus longtemps. Nous avons vérifié s'il y avait une puce et une famille... Il n'avait ni l’un, ni l’autre ».

Tombée amoureuse de ce chat, elle l’avait finalement adopté. Tout allait pour le mieux pour le quadrupède, qui avait tiré un trait sur l’errance et coulait des jours heureux.



Malheureusement, en octobre 2024, son état de santé s’était soudainement détérioré. Il avait cessé de s’alimenter. Il avait été examiné par un vétérinaire, qui avait découvert qu’il souffrait d’une forme sévère de stomatite, une inflammation de la muqueuse buccale.

Prince Jack avait dû être hospitalisé une première fois, puis une seconde. « J'avais le sentiment que je n'allais plus l'avoir très longtemps [à mes côtés], alors j'ai choisi de le ramener à la maison pour qu'il soit dans l'endroit qu'il aimait avec les gens et les chiens qu'il aimait », raconte Donna Munoz.

Ils avaient tout essayé

C’était une période extrêmement difficile, tant pour l’animal lui-même que pour sa famille. « Nous avons essayé de lui donner du lait maternisé pour chaton avec une seringue ou de l'inciter à manger avec ses friandises préférées, relate sa propriétaire. J'ai pleuré. J'ai supplié. Il ne voulait pas bouger, ni se lever, ni se toiletter. Ça faisait plus mal de le voir souffrir que de le perdre ».



La souffrance de Prince Jack était devenue telle qu’il a été décidé d’y mettre fin en l’euthanasiant. Ce chat autrefois errant est parti dans les bras de sa « maman », en compagnie des enfants de cette dernière et en se sachant aimé et entouré. Son urne funéraire repose désormais dans le bac à fleurs où il adorait passer ses journées.



Donna Munoz pense à lui tous les jours et pleure souvent. Elle se demande encore ce qui a manqué pour le sauver, même si elle a tout fait dans ce but.

Prince Jack s’en est allé en laissant de merveilleux souvenirs. Sa propriétaire se console en se disant qu’elle a eu le privilège de lui offrir les 2 plus belles années de sa vie.

