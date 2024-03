Une bienfaitrice gagne progressivement la confiance d’un chat errant qui l’observait depuis longtemps derrière les buissons

Humphrey a aimé recevoir l’attention d’une inconnue, tandis que personne ne s’intéressait à lui dans la rue. Craintif, mais débordant d’affection, il a doucement baissé sa garde et suivi sa bienfaitrice jusqu’à son domicile. Depuis, il a pris goût à la chaleur d’une maison aimante et recherche la sienne.

Ashley, directrice de l’organisme de sauvetage Liberation Cat House, a convaincu le tabby errant Humphrey de la suivre jusqu’à sa maison. L’animal, d’abord hésitant, a mis plusieurs jours avant de comprendre qu’il était en sécurité auprès de la bonne Samaritaine et que la vie en intérieur était plaisante. Il distribue constamment des câlins et accorde des ronronnements à sa sauveteuse.

En tant que sauveteuse de chats, Ashley nourrit chaque jour une communauté de félins à proximité de son domicile. Récemment, un petit nouveau a fait son apparition dans le quartier. La femme a tenté une approche, mais le quadrupède était perturbé par tous les bruits environnants et partait en courant à chaque fois que l'un d'eux l'effrayait.

« Il s'approchait de moi, mais ensuite un camion bruyant passait et il partait en courant dans les buissons »

L’animal n’était certainement pas habitué au brouhaha de la rue. Malgré sa crainte, il semblait avoir envie d'aller à la rencontre d'Ashley. Celle-ci a alors rendu sa présence intéressante pour le chat en lui rendant visite chaque jour avec de bons petits repas. Avec le temps, la boule de poils a associé l'arrivée de la bienfaitrice à quelque chose de positif et il a commencé à baisser sa garde : « Il commençait à me reconnaître et accourait immédiatement pour me saluer. Il commençait même à attendre près de la porte à certaines heures de la journée » confiait cette dernière à Love Meow.

Mais tout n'était pas encore gagné pour Ashley. Son objectif était de faire entrer le félin nommé Humphrey chez elle, car elle estimait qu'il n'avait pas sa place dans la rue. La première fois qu'elle a tenté, il a paniqué et est parti en courant. Puis, seulement quelque temps après, il réclamait lui-même de rentrer chez elle.

« Quand il était dehors, je l'entendais miauler à la porte, me suppliant de le laisser entrer »

Finalement, après avoir goûté au confort d’une maison, Humphrey a décrété que c’était cette vie qu’il voulait. Il s'est tout de suite senti comme chez lui chez Ashley, très à l'aise et heureux de se trouver dans ce logement : « Je pense qu'il a décidé que la vie en intérieur était pour lui », déclarait la sauveteuse.

Il aimait particulièrement les humains et les couvrait d'affection. Même chez le vétérinaire, il était incroyablement doux et content d'être entouré. Ashley est persuadée qu'avec une telle personnalité, Humphrey n’aura aucun mal à trouver sa famille pour la vie : « Je sais que sa maison pour toujours est là-bas, auprès de quelqu'un qui cherche à adopter un garçon affectueux et câlin » concluait-elle.

