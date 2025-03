Une chatte fait tout un drame et feint un malaise lorsque sa maîtresse arrête de jouer avec elle (vidéo)

Eleanor est ce qu’il convient d’appeler une « drama queen ». Cette chatte a, en effet, tendance à en faire des tonnes dans différentes situations, notamment lorsqu’on ne joue pas suffisamment avec elle à ses yeux.

Sa propriétaire peut en témoigner. Sarah Jeffcoat, alias « @sarah.jeffcoat » sur TikTok, et son petit-ami Spencer en font l’expérience tous les jours. L’une des démonstrations les plus spectaculaires des talents de comédienne de la féline à la robe tigrée apparaît dans une vidéo que sa maîtresse a mise en ligne le 24 février 2024. La séquence a généré plus de 600 000 vues à ce jour et est relayée par Newsweek.

« Que quelqu'un me montre une chatte plus dramatique que la nôtre », peut-on lire dans cette vidéo dont le caractère tragique – voulu par la chatte en tout cas – est accentué par le morceau de violon et de piano qui l’accompagne.

Effondrée par terre, sur le dos, une patte tendue vers le côté et une autre sur le cœur, Eleanor a adopté une posture digne des plus grands acteurs de théâtre, même si elle avait légèrement tendance à surjouer.



@sarah.jeffcoat / TikTok

« Ca marche à tous les coups »

Pourquoi s’est-elle mise dans tous ses états ? Parce que Sarah Jeffcoat et Spencer ont osé interrompre son jeu favori, qui consiste à ce qu’ils lui lancent son jouet afin qu’elle aille le rapporter. Exactement comme le font les chiens. Ils avaient besoin d’une pause pour dîner, mais ce n’était clairement pas un motif d’interruption valide aux yeux de la minette.

Face à son insistance, ils n’ont eu d’autre choix que de lancer l’objet dans l’autre pièce. Et là, comme par miracle, la chatte « ressuscitée » s’est levée et est partie le chercher en courant. « Ca marche à tous les coups », indique sa propriétaire en légende. On ne peut que saluer la performance de l’actrice…

Voici la vidéo :

