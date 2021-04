Une chatte abandonnée incapable de nourrir son nouveau-né pleure pour le retrouver

Abandonnée par sa famille parce qu’elle était enceinte, une chatte a connu des suites d’accouchement difficiles qui l’ont privée quelque temps de son unique chaton. Leurs retrouvailles ont été particulièrement émouvantes.

Gisèle, une chatte âgée d’un an, menait une vie tranquille au sein de sa famille à Montréal. Hélas, lorsque ses propriétaires se sont rendu compte de sa grossesse, ils ont décidé de s’en séparer, raconte The Dodo.

Leur fille de 12 ans était fortement chagrinée par cette décision. Gisèle allait se retrouver dehors et livrée à elle-même, dans le froid, alors qu’elle était enceinte… Elle a alors pris la chatte dans les bras et s’est rendue chez une voisine pour lui demander de l’aide. Cette dernière a contacté l’association Chatons Orphelins Montréal, qui a envoyé quelqu’un chercher le félin.

Quelques jours plus tard, Gisèle a donné naissance à un chaton que les bénévoles ont appelé Pruno. Tout semblait pour le mieux pour la chatte et son petit, mais le lendemain, les choses se sont compliquées. Elle ne voulait plus s’alimenter et a arrêté de prendre soin de Pruno.

Son chaton lui manquait terriblement

Gisèle a été vue par un vétérinaire, qui a découvert qu’elle souffrait d’une infection et devait être opérée le plus vite possible. Après l’intervention, la chatte ne cessait de pleurer, car son chaton lui manquait.

Elle a enfin pu le revoir par la suite, et l’équipe de Chatons Orphelins Montréal n’a pas manqué d’immortaliser leurs merveilleuses retrouvailles. Pruno et Gisèle se sont instantanément reconnus et la chatte s’est mise à toiletter son petit.

Gisèle ne peut pas allaiter son chaton, à cause de ses traitements qui peuvent passer dans le lait maternel et l’intoxiquer. La famille d’accueil à laquelle ils ont été confiés se charge de le nourrir. Le plus important, c’est que Pruno et sa mère sont de nouveau ensemble.