La renaissance d’un chat couvert d’huile, qui a pris la meilleure des revanches sur la vie (vidéo)

Stuart Little a été découvert en mauvais état général et pris en charge au sein d’un refuge. Son pelage huileux a laissé ses sauveteurs perplexes, car personne ne savait ce qu’il avait vécu par le passé. Qu’importe, il était temps pour la boule de poils de tourner la page, ce qu’elle a fait avec brio !

Stuart Little, surnommé Stoot, a commencé sa vie de façon difficile. Nous lui avions consacré un précédent article au moment de son sauvetage. Négligé et esseulé, le chaton empruntait un chemin semé d’embûches, jusqu’à ce que des sauveteurs du contrôle animalier de Milwaukee (Wisconsin, États-Unis), le récupèrent. En constatant qu’il avait besoin de soins plus approfondis et d’une attention accrue, ils ont demandé aux membres de l’organisme Thrifted Kittens Animal Rescue de prendre le relais.

Stoot a d’abord été confié à la coordinatrice du refuge pour effectuer une période de quarantaine avant de rejoindre une famille d’accueil, rapportait People. Le félin était « dans un état critique » à son arrivée, décrivait Emilie Rackovan, directrice de l’organisme.

Il a fait l’unanimité

Cette dernière a organisé une visite chez le vétérinaire et l’animal a été examiné. Un problème cardiaque lui a été décelé, mais il ne compromettait pas sa santé. Stoot a été accueilli par la directrice du refuge, qui en est tombée amoureuse. Elle a demandé à la famille d’accueil du félin si elle pouvait le garder, ce qui a été accepté.

Jour après jour, l’état de Stoot s’est amélioré. Il a commencé à s’épanouir aux côtés de sa bienfaitrice et du chat de celle-ci, Blue Moon, qui est devenu son meilleur ami. Physiquement, mais aussi psychologiquement, le chat n’était plus le même. Pour sa sauveteuse, c’était le signe qu’il était prêt à rejoindre une famille aimante.

Cela tombait bien, car l’histoire de Stoot a fait le tour de la toile et la boule de poils a touché les internautes en plein cœur. Elle a reçu une montagne de demandes d’adoption et, 6 semaines après avoir posé les pattes chez Emilie, a été adopté par une famille aimante. Le quadrupède a pris sa revanche sur la vie, pour le plus grand bonheur de ceux qui avaient suivi son histoire.

