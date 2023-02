Une chatonne est abandonnée dans un carton alors qu’elle est victime d’une grave blessure à la patte (vidéo)

Erica, mère d’accueil pour chats à Philadelphie (États-Unis), a récemment fait la rencontre d’une chatonne abandonnée dans un état préoccupant. La féline calico avait été retrouvée dans une boîte en carton, et sa patte arrière semblait gravement blessée. La bonne samaritaine va tout faire pour l’aider à se remettre de cette mésaventure.

Au mois de janvier dernier, une chatonne à la robe écaille de tortue a été abandonnée dans les rues de Philadelphie. Elle a fait son arrivée chez ACCT Philly, refuge pour animaux, et y fut prise en charge par Erica, mère d’accueil pour chats (Philly Kitty Lady Fosters), mais aussi assistante vétérinaire.

Une aventure qui débute dans l’incertitude

« Il était évident que quelque chose n’allait pas avec sa patte arrière droite, qui était remplie de croûtes et de pus. Nous l’avons nettoyée, découvert des tissus très sains, et des signes de bonne circulation sanguine. Il semble s’agir d’une plaie de strangulation que nous voyons parfois chez de très jeunes chatons, souvent provoquée in utero par le cordon ombilical », explique la jeune femme sur Instagram.

Après cette consultation, la chatonne a rejoint le foyer d’Erica, qui l’a renommée Phoebe. Elle a bénéficié d’un lieu chaleureux pour se remettre de ses blessures, rapporte Love Meow. Pendant plusieurs jours, la féline a suivi un traitement à base d’antibiotiques et d’antidouleurs.

Le 25 janvier dernier, cependant, Erica s’est inquiétée une nouvelle fois de l’apparence de sa patte. « Je trouvais qu’elle était un peu plus gonflée, alors dans le doute, je l’ai emmenée consulter le Dr Liz » raconte-t-elle.

Heureusement, la jeune femme a reçu des nouvelles rassurantes : « La vétérinaire pense que les choses vont dans le bon sens pour Phoebe. Selon elle, elle n’aura pas besoin d’amputation. Bien évidemment, rien n’est jamais sûr à 100%, mais nous restons confiants ! ».

L’espoir renaît pour Phoebe

En effet, la suite des histoires de la petite rescapée est pleine de réjouissances. Selon sa bienfaitrice, Phoebe a repris du poids, est devenue une chatonne espiègle, et a une énergie de plus en plus débordante. « Elle est clairement la reine de la maison », s’est exprimée Erica.

La féline, au pelage parfaitement symétrique sur le visage, n’en a que faire de sa patte arrière. Elle serait même en train de devenir « une grimpeuse émérite », s’adonnant à escalader des montagnes d’oreillers en un rien de temps, ou encore les genoux d’Erica, dont elle adore réclamer toute l’attention.

Elle jouit depuis quelques jours de la compagnie de Forest, le chat résident de sa maison d’accueil, qui la couve comme un bébé. « C’est comme s’ils avaient toujours été amis » a déclaré Erica. Phoebe est mieux entourée que jamais, et son avenir s’annonce plein de bonnes choses !

