Elle adopte le chaton le plus calme du refuge et se rend compte qu'il cachait bien son jeu (vidéo)

Une jeune femme s’est rendue au refuge avec l’intention d’adopter un chaton calme. En rencontrant Harry, elle a eu la certitude que ce jeune félin présentait le profil qu’elle recherchait. Une fois l’adoption officialisée et l’animal arrivé dans sa nouvelle maison, il a révélé son véritable visage.

Gabrielle Chabot, alias « @gabriellechabot1 » sur TikTok, vit au Canada. Elle a récemment partagé sur le réseau social une vidéo rapidement devenue virale, ayant suscité 2 millions de vues depuis sa mise en ligne et que relaie The Dodo.

Dans la séquence, on assiste à la rencontre entre elle et le nouveau membre de sa famille, un chaton appelé Harry en l’occurrence, puis la surprenante personnalité de ce dernier découverte après son adoption.

En se rendant au refuge, le choix de Gabrielle Chabot était déjà bien arrêté. Ce qu’elle voulait, c’était le chaton le plus calme de la structure d’accueil.

Elle a ainsi vu plusieurs jeunes félins dans un box qui s’agitaient dans tous les sens. Un seul était sage comme une image. Ce chaton à la robe écaille de tortue (une rareté pour un chat mâle) était quasiment immobile et se contentait d’observer ses congénères pendant qu’ils sautaient partout.



@gabriellechabot1 / TikTok

Gabrielle Chabot est tombée sous le charme de cette petite créature à la tranquillité hors du commun. Elle n’a pas attendu bien longtemps avant de prendre la décision de l’adopter.

Le véritable Harry se révèle au grand jour

Néanmoins, quand Harry a découvert sa nouvelle maison, son attitude n’était plus du tout la même. C’est ce que montre la suite de la vidéo, où on le voit sauter entre la chaise et la table de la cuisine, fourrer son museau dans un verre, casser un miroir, plonger la tête dans la farine ou encore danser avec sa propriétaire.

Le sourire arboré par cette dernière prouve d’ailleurs qu’elle ne regrette pas du tout son choix, bien qu’ayant été « bernée » par le facétieux chaton.

Gabrielle Chabot adore Harry et ne l’échangerait contre aucun autre animal au monde.