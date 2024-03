Ange ou démon ? Une vidéo révélant les 2 visages d'un chat sans queue amuse et attendrit les internautes

« Je pensais avoir adopté un ange, mais j'ai eu ça à la place », peut-on lire en légende d’une vidéo totalisant plus de 800 000 vues sur TikTok depuis sa publication le 9 février. Relayée par Newsweek, elle compile les moments de « folie » d’un chat appelé Chip, contrastant totalement avec la douceur dont il fait preuve en début de séquence.

Ce sont là les 2 visages de ce Manx, une race de chat dont l’une des particularités est l’absence de queue (elle est plus ou moins longue selon la variété).

Sa propriétaire Ashley l’avait adopté 4 ans plus tôt auprès d’une connaissance dont la chatte avait mis bas. « Chip était le seul chaton restant et personne ne voulait de lui puisqu'il n'avait pas de queue, raconte-t-elle à Newsweek. Nous sommes immédiatement tombés amoureux de sa personnalité, et après avoir fait un test génétique, nous avons appris qu'il était un Manx ! »

Pour Ashley, les Manx sont un peu des Golden Retrievers en version féline. Ils sont doux, amicaux, intelligents et très joueurs. Chip adore se poser sur ses genoux, et lorsqu’il le fait, il devient complètement angélique. « Depuis qu'il est chaton, il se comporte de manière si douce et aimante, dit-elle à ce propos. Il s'assoit immédiatement sur vos genoux et ronronne chaque fois que vous vous asseyez. »

L’autre facette de la personnalité de Chip est tout à fait différente. Ashley l’a vite découverte en l’adoptant. Il a tendance à « nous mordre les bras et les jambes, et il le fait même pendant que nous dormons », détaille-t-elle.



@chipthemanx / TikTok

C’est ce qui fait son charme

Récemment, la famille a adopté une chatte calico appelée Biskit. Elle espérait que la présence de celle-ci remédie à ce qu’ils prenaient pour un manque de stimulation. « Nous avons supposé que son agressivité au jeu était due au fait qu'il n'avait pas suffisamment d'opportunités pour évacuer son énergie, explique sa propriétaire. Même s'il joue et attaque Biskit de manière ludique, il continue de nous grignoter les membres presque quotidiennement. »

Malgré tout, Ashley considère que cela fait tout le charme de Chip et elle ne l’échangerait contre aucun autre chat au monde.