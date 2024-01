Willem, un chat âgé, développe une affinité inattendue avec l’eau après son adoption dans un refuge (vidéo)

Willem n’est pas un chat comme les autres. Délaissé au refuge, ce chat craintif âgé de 10 ans a retrouvé un nouveau souffle de vie lorsque Dominique l’a adopté. La jeune femme a rapidement découvert que le minou roux et blanc avait des goûts plutôt inhabituels pour son espèce…

La naissance d’une belle relation

Il y a 6 mois, Dominique s’est rendue dans un refuge dans le but d’adopter un chat. Son choix s’est porté sur Willem, un chat de 10 ans craintif.

« Il a été complètement repoussé dans un coin. Les autres chats étaient très dominants », a déclaré Dominique à Newsweek. « Il n’osait même pas aller à la litière et il était complètement couvert d’urine et d’excréments. Il ne s’est pas lavé non plus. Je me sentais si triste. »

La jeune femme s’est doucement rapprochée de la boule de poils et au moment où elle l’a caressée, Willem l’a regardé en semblant lui dire « Tu viens vraiment pour moi ? ». Elle a immédiatement adopté le minou et depuis qu’elle l'a ramené à la maison, Dominique et Willem sont inséparables.

Une fascination inhabituelle chez un chat

C’est lorsqu’elle a voulu le laver après son séjour au refuge que Dominique a découvert l’étrange attrait de son petit compagnon pour la douche.

« Parce qu’il était couvert d’urine, j’ai voulu le laver, mais je ne voulais pas qu’il subisse trop de stress. Mais quand il a vu que j’avais pris une douche, il n’a pas réussi à résister. Il a même commencé à pleurnicher à 5 h 30 du matin, voulant prendre une douche. », a expliqué la jeune femme.

Dans une vidéo partagée sur TikTok, Dominique a capturé cet adorable rituel quotidien, où Willem profite joyeusement de sa douche.

« Le premier jour, j’étais sans voix », dit Dominique dans la vidéo, en réfléchissant à l’affinité inattendue de son chat pour l’eau. « Il adore prendre une douche quotidienne. J’essaie de ne pas le permettre tous les jours parce que ce n’est pas très bon pour sa peau. Mais je ne peux pas toujours résister à ses cris », a-t-elle dit en riant.

Publiée en décembre dernier, la vidéo a déjà été visionnée plus de 4,8 millions de fois et elle a également reçu des milliers de commentaires de la part d’autres passionnés de chats à la fois curieux et admiratifs. Beaucoup de chats ont en effet une aversion notoire pour l’eau. Heureusement pour eux, il n’est généralement pas nécessaire de baigner ces boules de poils qui sont des toiletteurs méticuleux.

En ce qui concerne Willem, contrairement à ses congénères, il n’est jamais aussi heureux que sous la douche !