La compilation TikTok hilarante d'une chatte décidée à forcer l'entrée de sa voisine (vidéo)

Cela n’amuserait évidemment personne d’avoir un inconnu qui viendrait constamment frapper à la porte en espérant que l’on finisse par le laisser entrer. La situation devient toutefois beaucoup moins désagréable quand cette personne est remplacée par une magnifique chatte à la robe calico. La scène est même amusante et attendrissante.

Une vidéo devenue virale sur TikTok et relayée par Newsweek nous la fait découvrir. Elle a été mise en ligne le 15 décembre 2023 sur le réseau social par une utilisatrice originaire de Vancouver au Canada et prénommée Anna, alias « @peanutbutterqueenz ». La séquence en question totalise 1,1 million de vues depuis sa publication.

On y voit compilation des moments où la chatte venait taper à la fenêtre d’Anna de manière insistante. La féline l’a fait de jour comme de nuit et ne semblait jamais s’en lasser. Elle n’était pas du tout découragée par la ferme décision prise par la jeune femme de ne pas accéder à ses demandes d’accès répétées.



@peanutbutterqueenz / TikTok

« Récapitulatif 2023 de toutes les fois où la chatte de notre voisin a pensé qu’on devait la laisser entrer », peut-on lire sur la vidéo.

La féline peut crier victoire

Sa ténacité et sa détermination forcent le respect. Elles ont également amusé de nombreux internautes, plusieurs d’entre eux ayant d’ailleurs supplié Anna de laisser la chatte entrer chez elle.

La minette et son vaste fan club virtuel ont fini par avoir gain de cause. Anna a, en effet, posté une nouvelle vidéo où s’enchaînent des clichés montrant la chatte se prélassant dans son salon.

L’animal n’a jamais baissé les pattes et a atteint son objectif. On ne sait pas si Anna a l’intention de l’accueillir à nouveau, mais son invitée du jour a déjà fait le plus dur et n’aura certainement pas de mal à la convaincre de la laisser lui rendre visite régulièrement.