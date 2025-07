Une biche, qui s’est prise d’affection pour un chat, revient le voir le mois suivant pour le câliner (vidéo)

L'amitié inter espèce nous fascine autant qu'elle nous attendrit. Il est vrai que quand deux animaux totalement opposés se lient d’amitié, parfois des proies et des chasseurs, cela donne lieu à une relation unique ! La propriétaire de Macky, un chat, a eu la chance d'être le témoin d’une de ces belles histoires.

À part dans un dessin animé, qui pourrait croire qu'une biche se lie d'amitié avec un chat au point de revenir le voir pour lui faire des câlins ? C'est pourtant l'histoire de Macky et de son ami cervidé. Leur étonnante idylle, rapportée sur les réseaux sociaux, a touché en plein cœur un bon nombre d’internautes !

Sara Mike Stephens, une utilisatrice de TikTok, vit dans un cadre idyllique dans la brousse du Nevada (États-Unis). Comme on peut l'apercevoir sur ses vidéos, sa baie vitrée offre une vue panoramique sur un extérieur sauvage. Macky a donc la chance de pouvoir explorer les environs, et même faire des rencontres !

Une rencontre magique

Il y a notamment un ami qui vient désormais régulièrement le voir. Il s'agit d'une biche avec qui il a sympathisé. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, l'un comme l'autre étaient curieux, rapportait AOL. Il faut dire que l'un pour l'autre était de totaux étrangers, mais l'alchimie a quand même opéré. Dans une première vidéo partagée par Sara, la biche et le félin se flairent pour faire connaissance.

Puis, dans une autre publication publiée ultérieurement, on comprend qu'ils se font désormais confiance. En effet, sur les images, on voit la biche en train de faire la toilette de son ami moustachu. Lequel est aux anges, ferme les yeux, et en redemande !

Évidemment, ces images ne sont pas passées inaperçues et comptabilisent à ce jour 16 millions de vues. Les internautes étaient nombreux à réagir dans l'affection des commentaires : « Mais qu'est-ce que c'est que ça, Disney ?! Tellement beau », écrivait une personne ; « C'est absolument précieux », partageait quelqu’un d’autre.

Certains messages mettaient aussi en avant le fait que différents animaux puissent cohabiter en harmonie, et que les humains devraient prendre exemple sur eux : « Nous devons apprendre d’eux », pouvait-on lire.