En rentrant d’un rendez-vous, un couple panique en voyant leur chatte boiter et découvre finalement la vérité chez le vétérinaire (vidéo)

Certains chats sont prêts à tout pour attirer l'attention : miauler, faire tomber des objets, voler des chaussettes… Josephine, une petite chatte tigrée malicieuse, préfère, quant à elle, une tout autre technique : simuler un problème de santé.

L’organisation d’un mariage demande beaucoup de temps et d’énergie. Sydney et Derek, un couple de l’Illinois (États-Unis), en savent quelque chose ! La robe, le gâteau, les invités, le lieu de la réception… Mais, au milieu de toute cette agitation, les animaux du couple (4 chats et un Corgi) se sentent un petit peu délaissés. C’est particulièrement le cas de Josephine, une petite chatte tigrée qui a décidé de rappeler son existence à ses maîtres occupés…

Une étrange boiterie

Ce jour-là, Sydney et Derek s’étaient absentés pour visiter des lieux qui pourraient accueillir leur union. En rentrant à la maison, ils ont alors remarqué que Josephine boitait étrangement.

Pris de panique, ils ont tout de suite vérifié sa patte, effectué des recherches sur Google et ont fini par l'emmener en urgence chez le vétérinaire.

© @spellbookandslippers / TikTok

Après avoir consulté 2 praticiens, fait passer divers examens à la minette et dépenser une petite fortune pour s’assurer qu’elle allait bien, le couple a été stupéfait par le diagnostic.

La reine de la manipulation

Le vétérinaire leur a en effet expliqué que Josephine allait parfaitement bien. Aucune blessure. Aucune entorse. Elle faisait seulement semblant d’être blessée à la patte pour attirer l’attention !

Aussi amusés que rassurés, ses maîtres ont immédiatement partagé sa malicieuse performance dramatique sur les réseaux sociaux.

« Nous l'avons même surprise en train de changer la patte qui "fait mal" tout au long de la journée », explique avec humour la légende de la publication.

Les internautes n’ont pas manqué de réagir à cette adorable manipulation relayée par Pawnation. Certains d’entre eux ont témoigné d’expériences similaires : « Je travaille en clinique vétérinaire, et nous avions un patient qui simulait une boiterie pour venir nous voir. Après de nombreuses visites, on a fini par comprendre. Sa maîtresse l'amenait à la clinique dès qu'il boitait à la maison. Dès qu'il franchissait la porte, il ne boitait plus et courait vers un membre du personnel. À chaque fois. », a par exemple commenté quelqu’un.

Heureusement, Josephine va également bien : elle voulait juste qu’on s’occupe un peu d’elle. Sa maîtresse a d’ailleurs tenu à poster une vidéo de mise à jour :

A lire aussi : « Il était très craintif et refusait tout contact », à force de patience, une femme apprend à un ex-chat errant à faire confiance

Aujourd’hui, « elle est parfaitement « rétablie » » !