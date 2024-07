L'improbable amitié de ce chat et de cette biche dure depuis plus d’une décennie (vidéo)

Seul et orphelin, un faon s’est un jour présenté devant la porte de cette famille du Missouri (États-Unis). Baptisée Buttons, la biche n’est depuis jamais vraiment partie. Dès son arrivée, elle s’est même liée d’amitié avec le chat de la maison, Rabbitcat. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, ils sont toujours inséparables.

Vous connaissez certainement « Rox et Rouky », le film d’animation de Disney qui imagine une belle amitié entre un chien de chasse et un renard. Mais connaissez-vous Buttons et Rabbitcat ? Une biche et un chat devenus très amis au fil du temps ? Leur histoire relayée par PetHelpful serait pourtant digne du grand écran !

La biche de la famille

Alors qu’elle n’était qu’un faon orphelin et sans abri, Buttons a trouvé beaucoup de réconfort auprès d’une gentille famille du Missouri (États-Unis). Aujourd’hui, 13 ans après son apparition dans leur vie, la biche continue de passer beaucoup de temps avec ces humains qui lui sont venus en aide et qui lui ont offert un foyer. Avec le temps, Buttons est d’ailleurs devenue une biche domestique, habituée à vivre parmi les humains, un processus connu sous le nom d'« accoutumance ».

Même si elle part de temps en temps s'accoupler avec des cerfs, elle revient toujours voir sa famille, parfois même avec ses petits. Dès qu’elle est de retour, la biche est toujours très heureuse de retrouver son meilleur ami, Rabbitcat, le chat.

Une improbable amitié

Rabbitcat, un magnifique félin gris et blanc, a quant à lui rejoint la famille en tant que cadeau de Pâques pour les enfants. Lorsque Buttons est arrivée, il l’a tout de suite aimée. Plus d’une décennie après, leur lien spécial est toujours aussi fort. Une vidéo postée sur Instagram par les maîtres du minou témoigne de cette belle amitié au cours des dernières années.

Sur ces images, on voit la plupart du temps Buttons qui lèche tendrement Rabbitcat. Il arrive aussi que le minou toilette son amie cervidée en retour.

Même si elle n’a cette relation unique qu’avec Rabbitcat, la biche semble également bien s’entendre avec les autres chats de la maison : Mango, Bunny et Mitty.

A lire aussi : En voyant son reflet dans le miroir pour la première fois, ce chat a une réaction épique (vidéo)

Elle commence même à câliner le petit dernier de la famille, Monkey, un jeune chat tigré. D’autres tendres moments interespèces en perspective !