Emmené chez le vétérinaire pour être stérilisé, ce chaton écaille de tortue révèle une particularité d’une très grande rareté

Après avoir été abandonnée en même temps que le reste de sa fratrie, Cindi a atterri au sein d’une famille d’accueil aimante et aux petits soins. Mais lorsque le jour de sa stérilisation est arrivée, les vétérinaires ont fait une découverte pour le moins très surprenante. En effet, il s’est avéré que la petite chatte n’était pas vraiment ce qu’elle semblait être…

Comme 99,9% des chats au pelage écaille de tortue sont des femelles, la Humane Society of Central Oregon et la famille d’accueil de Cindi ont déduit, sans aucune vérification, que leur nouveau petit protégé était de sexe féminin. Mais contre toute attente, le vétérinaire a découvert le jour de la stérilisation que le chaton n’avait ni ovaire, ni utérus. S’il possédait des organes génitaux externes féminins, il était aussi doté de 2 testicules. Une drôle de situation qui faisait de lui… un hermaphrodite ! Néanmoins, pour faciliter les choses, le Dr Bloodworth a conclu qu’il était un mâle. Un cas extrêmement rare (également chez les calicos), que peu de professionnels et refuges ont le privilège de voir au cours de leurs vies…

Un chat d’une grande “rareté”

Après cette découverte très inattendue, la famille d’accueil de Cindi a logiquement décidé de renommer le félin Cinder. Durant les premières semaines de sa vie, il aurait été impossible de déceler cette particularité très rare. Dans un entretien accordé au média NBC 24 , ses propriétaires relais ont affirmé que Cinder était “un chaton typique, affectueux, aventureux et joueur”. À ce moment-là personne ne soupçonnait quoique ce soit, pas même les membres du refuge qui sont pourtant très habitués à voir des dizaines de chatons défiler dans leur établissement.

“Même si je ne travaille dans le domaine vétérinaire que depuis 9 ans, cela pourrait très bien être un moment unique dans une carrière. Ils ont toujours parlé de la rareté des écailles de tortue mâles à l’école, mais en voir une en personne est autre chose”, a d’ailleurs affirmé Bailey Shelton, directrice de la Humane Society of Central Oregon.

Très demandé

En quelques jours à peine, des dizaines de familles différentes ont envoyé leurs candidatures dans le but de pouvoir adopter Cinder. Aujourd’hui, la boule de poils vit sa meilleure vie au sein d’un foyer chaleureux et aimant. Il n’aura plus jamais à connaître l’incertitude d’une vie dans la rue…

