Un couple retrouve son chat après 14 ans de disparition et réalise qu’il a vécu à seulement quelques mètres

Durant 14 années, Jack a d’abord vécu chez une voisine, et c’est au moment où il a été pris en charge par une famille d’accueil qu’il a pu retrouver, enfin, les siens. Désormais âgé de 17 ans, le chat a traversé les années sans donner de nouvelles à ses propriétaires alors qu’il avait élu domicile dans le voisinage. Ces humains qui l’avaient équipé d’une puce électronique sont bouleversés par ces retrouvailles, mais aussi pleinement soulagés.

Jack a disparu alors qu’il était âgé de 3 ans seulement et que ses propriétaires venaient d’accueillir leur fils. Malgré les centaines d’affiches collées, les tentatives de le retrouver n’ont pas porté leurs fruits. 14 ans plus tard, la nouvelle la plus inattendue est parvenue à cette famille qui n’y croyait plus.

Une vie dans le voisinage

C’est une des voisines du couple, racontait France 3 Hauts-de-France, qui a pris Jack pour un chat errant, et qui a décidé de l’accueillir chez elle. Durant des années, le félin a été nourri, soigné et bien pris en soin aux côtés d’autres chats de son foyer.

Un changement de vie s’est produit lorsque la dame a quitté son domicile pour vivre dans une résidence pour personnes séniors. Jack, à ce moment-là, a été confié à une association (Les Amis d’Ivar), qui lui a trouvé une famille d’accueil.

France 3 Hauts-de-France / Baptiste Mezerette

« Ça a été une surprise pour la famille »

Au moment d’un rendez-vous vétérinaire, Alexandra Magy, la bénévole qui accueillait Jack, a découvert que son protégé était âgé de 17 ans et avait une famille, grâce à sa puce électronique. Responsable, la bénévole a pris contact avec la famille et a permis de très belles retrouvailles.

Cindy Betrancourt, la « vraie » maîtresse de Jack confiait au moment de retrouver son chat qu’elle avait toujours gardé un soupçon d’espoir, mais que la surprise l’emportait évidemment : « Nous savions qu’il était entre de bonnes mains… Mais le revoir c’était inespéré. J’ai rajeuni de 14 ans ! », ajoutait-elle.

France 3 Hauts-de-France / Baptiste Mezerette

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Pourquoi équiper son chat d’une puce électronique ?

L’identification féline est obligatoire depuis 2012 et doit être opérationnelle avant l’âge de 7 mois. Le non-respect de cette règle expose le propriétaire à une amende 750 euros.

La puce électronique offre une protection importante en cas de disparition de l’animal, que ce soit dans pour une fugue ou un vol. Pour optimiser les possibilités de cet équipement, il reste nécessaire de mettre à jour les coordonnées rattachées, et de garder sur soi le code d’identification de l’animal.