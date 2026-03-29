Un livreur voit une chatte errante monter dans son véhicule pour se réchauffer et décide de l'adopter

Sur le réseau social Reddit, un utilisateur a raconté comment il a rencontré le chat qui partage désormais sa vie. En décembre dernier, peu avant Noël, alors que ce livreur de pizza effectuait sa tournée, une chatte baptisée Ringo Starr est montée dans son véhicule et a refusé d’en sortir. Puisqu’elle n’appartenait à personne, le livreur a décidé de l’adopter, déclarant ensuite qu’il avait reçu « le meilleur pourboire de sa vie »…

Le livreur de pizza a partagé son histoire le 22 mars dernier sur le réseau social Reddit , où il est connu sous le pseudonyme u/renn_is_not_a_loser . Sur son profil, Brennan précise : « J'adore les chats ; mon espèce féline préférée est le chat à pattes noires, j'adore ces petites bêtes. Je suis l'heureux propriétaire d'un chat, de deux chiens, de deux oiseaux et d'une tarentule ». Et l’on sait désormais à quel point il aime les félins et surtout comment il a rencontré son adorable compagnon à 4 pattes prénommé Ringo Starr.

u/renn_is_not_a_loser / reddit

« Il s’est avéré que ce n’était pas son chat. »

Comme il l’expliquait dans sa publication relayée par le média NewsWeek, c’est en décembre, lors d’une tournée de livraison, tandis qu’il était garé devant l’un des clients à qui il devait apporter une pizza, que la chatte au pelage tigré gris, brun et blanc, a décidé qu’il serait son nouveau maître. « J'ai livré une pizza et quand je me suis garé, le chat le plus adorable s'est précipité vers ma voiture et est monté avec moi quand j'ai ouvert la porte. Je l'ai caressée et je l'ai remise dehors en pensant qu'elle avait une famille » racontait-il. Il pensait même qu’elle appartenait à son client, mais quand il lui a apporté sa pizza, il a compris qu’elle n’était pas à lui. En réalité, même si elle était parfois nourrie par les gens du quartier, elle n’appartenait à personne. « Inutile de dire que lorsqu’on m’a proposé de l’emmener avec moi, je l’ai fait », précisait l’homme avant d’ajouter : « Comment quelqu’un a-t-il pu abandonner une petite chatte aussi adorable, sociable et en bonne santé ? »

Le livreur de pizza l’a donc naturellement emmenée chez lui, pour lui offrir le foyer qu’elle méritait.

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Elle profite désormais « pleinement de la vie à l'intérieur, en sécurité et en bonne santé »

Le prénommé Brennan a accompagné son texte d’une série de photos montrant à quel point la chatte s’épanouit dans sa nouvelle vie à ses côtés. De son premier rendez-vous chez le vétérinaire, à l’obtention de son certificat de bonne santé, en passant par la photo de leur rencontre ou encore celles montrant Ringo Starr bien installée pour une sieste, l’on peut remarquer à quel point elle est heureuse. Elle a su choisir son nouveau papa humain à la perfection !

Un constat que de nombreux internautes ont d’ailleurs fait, en laissant un petit commentaire sous la publication de Brennan. « Vous êtes tous les deux formidables. Je suis ravie que vous vous soyez adoptés l’un l’autre », écrivait l’un d’eux. « Oh mon Dieu, elle est tellement adorable ! C’est une magnifique petite chatte. Je ne comprends pas comment quelqu’un a pu l’abandonner, mais il est évident qu’elle a trouvé mieux que son ancien maître ! » s'émouvait un autre. Et, à l’évidence, que ce soit la chatte ou Brennan, les 2 sont aujourd’hui les plus heureux de cette rencontre fortuite !

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