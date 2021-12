Une bénévole soigne un chaton errant malade, puis le réunit avec son compagnon de portée qu'il avait perdu

Frère et sœur, 2 chatons errants malades ont été sauvés à quelques jours d’intervalle et ont vécu d’émouvantes retrouvailles chez leur famille d’accueil. Il s’agissait ensuite de leur trouver un foyer disposé à les adopter ensemble.

Après la découverte d’un chaton errant et mal en point dans l’une des rues de la Caroline du Nord (Est des Etats-Unis), Sarah Kelly est rapidement intervenue pour le prendre en charge. Fondatrice de l’association Murphy's Law Animal Rescue, elle avait l’habitude de secourir les petits félins orphelins et malades.

Le chaton en question était âgé de près de 4 semaines, mais il était trop petit et maigre pour son âge. De plus, il était infesté de puces et souffrait d’une infection aux yeux qui l’empêchait de les ouvrir. La bénévole l’a emmené chez elle et s’est aussitôt mise au travail. Elle l’a nourri à la seringue, soigné et réconforté.



Kelly Foster Kittens / Instagram

Une semaine plus tard, le petit félin, qu’elle a appelé Meep, se portait beaucoup mieux grâce aux traitements et à l’attention portée par Sarah Kelly. L’infection oculaire n’était plus qu’un mauvais souvenir, l’animal prenait du poids et s’était mis à ronronner.



Kelly Foster Kittens / Instagram

Entretemps, sa bienfaitrice apprenait qu’un autre chaton avait été retrouvé au même endroit.

« Des expressions et des personnalités similaires »

En fait, ce n’était autre que la sœur de Meep. Elle souffrait des mêmes maux que lui et devait être soignée en urgence. Tout comme son frère, elle s’en est vite remise avec les soins. « Ils ont des expressions et des personnalités similaires. Il est facile de dire qu'ils sont frère et sœur », explique Sarah Kelly à Love Meow.



Kelly Foster Kittens / Instagram

Une fois Molly rétablie, elle et Meep ont pu être réunis au sein de leur famille d’accueil. Le bonheur qu’ils éprouvaient en se retrouvant était palpable. Ils se sont immédiatement mis à jouer ensemble, comme s’ils ne s’étaient jamais quittés.



Kelly Foster Kittens / Instagram

Molly et Meep sont devenus amis avec les autres chatons accueillis par Sarah Kelly, mais ils étaient toujours l’un à côté de l’autre, formant un duo inséparable.





Kelly Foster Kittens / Instagram

La bénévole espérait pouvoir les faire adopter ensemble. Son vœu a été exaucé.

« Meep et Molly ont de nouveaux humains aimants, des frères et sœurs à rencontrer et une maison pour toujours ! », s’est en effet réjouie la fondatrice de Murphy's Law Animal Rescue.

A lire aussi : Une voisine tend la main à une chatte en gestation rejetée par sa famille





Kelly Foster Kittens / Instagram