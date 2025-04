Ce chat plein de surprises met un point d'honneur à offrir quotidiennement un cadeau insolite à ses humains (vidéo)

Il répond au nom de George, mais ses propriétaires le surnomment Ninja George. Ce chat au pelage noir et blanc est le produit d’un « foster fail », ou échec d’accueil. Autrement dit, ses humains n’étaient censés le garder que provisoirement, en tant que famille d’accueil, mais avaient décidé de l’adopter.

On ne peut que les comprendre. La douceur et l’affection que leur ami félin leur témoigne quotidiennement ne pourrait laisser personne indifférent. Il le fait d’ailleurs de diverses manières, et l’une d’elles est pour le moins surprenante. Nous y reviendrons…



Scott Jamroz

Intéressons-nous d’abord à ce surnom : Ninja George. Son « papa » Scott Jamroz explique à The Dodo qu’aucun obstacle ne peut l’arrêter. Il avait démontré cela alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chaton. A l’âge de 6 semaines, en effet, il avait réussi à escalader la clôture que ses humains avaient placée dans la pièce où ils le gardaient pour l’empêcher d’en sortir et surtout de descendre l’escalier.

Mis à part son côté casse-cou et intenable, George est un chat à la tendresse et à la loyauté sans limite. Comme évoqué plus haut, il manifeste cet attachement à ses propriétaires par un choix de présent assez improbable. Quasiment tous les soirs, il apporte le même cadeau insolite à sa maîtresse ; un tampon, en l’occurrence.

Il avait commencé un an auparavant et n’a jamais cessé depuis. La première fois, Scott Jamroz et sa femme avaient entendu du bruit provenant de la salle de bain à l’étage, puis Ninja George était descendu en courant et avait déposé l’objet au milieu du salon.

« Je trouve ça génial »

« Ma femme les range dans un panier, sous le lavabo de la salle de bain, détaille le propriétaire de George. Plusieurs fois par semaine, il entre et le vide. On l'entend et on comprend alors ce qui se passe. Il se met ensuite à miauler très fort ! Et après quelques minutes de pleurs, il descend les escaliers en courant, un tampon dans la bouche. »

A chaque fois, le matou donne l’impression de ressentir une certaine fierté après avoir fait son offrande. Ils ne savent pas vraiment pourquoi il agit de la sorte, ni pourquoi c’est toujours un tampon qu’il apporte, mais ils apprécient ses petites attentions à leur juste valeur. « Je trouve ça génial, dit Scott Jamroz. Au début, ma femme pensait que c'était ennuyeux parce qu'il gaspillait ses tampons, mais elle a changé d’avis récemment. »

Scott Jamroz tient enfin à précise que George ne cherche jamais à défaire l’emballage et qu’il n’y a donc aucun risque pour lui.