Une automobiliste découvre au milieu de la route un chaton abandonné incapable d’ouvrir les yeux et décide de le sauver (vidéo)

Seul sur la route d'une grande ville américaine, un minuscule chaton tigré aurait pu passer inaperçu, jusqu’à ce que Sarajane LaRevitzear s’arrête pour le sauver. Incapable d’ouvrir les yeux et frigorifié, ce bébé a heureusement trouvé un refuge grâce à ce simple geste qui a beaucoup ému les réseaux sociaux.

Alors qu’elle roulait sur une route d’Atlanta, en Géorgie (États-Unis), Sarajane LaRevitzear a fait une rencontre inattendue avec un tout petit chaton abandonné. Dans une vidéo partagée sur TikTok, elle explique en effet avoir découvert un bébé chat seul sur la route, dans le froid, visiblement fragile et incapable d’ouvrir les yeux. Immédiatement touchée par sa détresse, Sarajane s’était arrêtée, était sortie de sa voiture et avait pris le chaton dans ses bras pour le mettre en sécurité.

Un chaton miraculé

Après ce sauvetage inespéré, Sarajane a tenu à donner des nouvelles du petit rescapé sur ses réseaux sociaux. Baptisée Millie, la petite boule de poils semblait encore un peu nerveuse et désorientée par ce nouvel environnement.

© @sj.larevitzear / TikTok

Quelques jours plus tard, le stress était retombé et la minette dormait désormais paisiblement dans la poche de peignoir de Sarajane, visiblement plus détendue.

Sa sauveuse lui a aussi essuyé délicatement les yeux avec des lingettes humides, ce qui lui a permis de les rouvrir. Une visite chez le vétérinaire a également révélé une pneumonie nécessitant des soins et une surveillance attentive.

Avec le temps, la petite Millie a repris des forces, bien mangé et pris du poids. Aujourd’hui, elle se porte à merveille. Elle s’est parfaitement adaptée à sa nouvelle maison et s’entend bien avec les chiens, même si elle reste méfiante envers les autres chats.

« Tous les héros ne portent pas de cape. »

Comme le rapporte Newsweek, le sauvetage de Millie a ému de nombreux internautes, qui ont félicité Sarajane d’avoir pris le temps de s’arrêter pour secourir le chaton, alors qu’elle aurait pu continuer sa route sans intervenir.

@sj.larevitzear Replying to @Irina Millie is getting so big! She can jump on the sofa herself now and is chasing the other pets around lol ? original sound - SJ

Les utilisateurs ont d’ailleurs inondé la section des commentaires de messages touchants et remplis d’humour : « Tu es un ANGE de l’avoir sauvée ! », « Merci de vous être occupée d’elle. C’est le système de distribution des chats qui fonctionne ! » ou « Tous les héros ne portent pas de cape » peut-on ainsi lire sous la vidéo du sauvetage.

L’histoire de Millie rappelle en effet combien de petits gestes de gentillesse peuvent transformer une vie, et permettre à un animal de trouver sa véritable famille. Un bien joli dénouement pour cette petite boule de poils qui semblait condamnée.

© @sj.larevitzear / TikTok

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L’info Woopets – Comment reconnaître un problème respiratoire chez son chat ?

Nos amis félins, et en particulier les chatons comme Millie, peuvent souffrir de troubles respiratoires pour des raisons très variées. Voici les symptômes à connaître pour reconnaître un souci et agir rapidement :

Respiration bruyante ou sifflante ;

Difficultés à respirer par le nez ou la bouche ;

Toux ou éternuements fréquents ;

Ronflements inhabituels ;

Fatigue excessive ou léthargie ;

Perte d’appétit ou refus de boire ;

Fièvre ou frissons.

Ces symptômes peuvent être le signe d’infections comme le coryza, d’asthme, de pneumonie ou d’autres problèmes respiratoires. Il est donc essentiel de consulter un vétérinaire dès les premiers signes.