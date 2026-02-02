« Un intrus a été trouvé dans ma cour », une femme entend des miaulements pendant 2 jours et accueille un nouveau membre de la famille

Une habitante du Nebraska (États-Unis) a découvert une minuscule boule de poils devant sa maison en septembre dernier. Jeune et sans défense, le chaton a pu compter sur sa bienfaitrice pour prendre un nouveau départ dans la vie.

Christina a entendu des miaulements sur sa propriété pendant 2 jours, rapporte Newsweek. Il s’agissait d’un chaton de 5 semaines, probablement abandonné par sa maman. Malgré ses tentatives pour l’attraper, cette habitante du Nebraska avait échoué, car l’animal ne cessait de s’enfuir. Jusqu’au jour où elle a retrouvé le jeune va-nu-pattes sous un abreuvoir pour oiseaux.

Cette fois-ci, Christina a réussi à capturer la boule de poils et à la mettre en sécurité. Baptisé Roméo, le petit félin avait désespérément besoin d’un endroit sécurisé et d’attention, ce que sa sauveuse était prête à lui offrir sans hésiter.

« Le meilleur genre d’intrus »

« Il était en bonne santé, déclare la bonne samaritaine, je lui ai immédiatement donné un bain pour éliminer les puces, puis après l’avoir séché, je l’ai peigné. » Sur la célèbre plateforme Reddit, Christina a partagé des photos de son adorable protégé en indiquant en légende : « Un intrus a été trouvé dans ma cour. »

On y voit le jeune félin dans diverses situations, comme emmitouflé dans une serviette ou encore sur les genoux de son héroïne pour savourer une bonne sieste.

Depuis sa mise en ligne, la publication a récolté plus de 20 000 likes. « Merci de l’avoir secouru ! Il est adorable et on dirait qu’il s’intègre bien », écrit une internaute touchée par cette histoire. « Le meilleur genre d’intrus », souligne un autre utilisateur.

Un nouveau membre de la famille

Comme le révèle Christina – qui vivait déjà avec 3 chiens et 2 chats adultes – Roméo s’est bien intégré à son nouveau foyer. En effet, la bonne samaritaine a décidé de l’adopter. À la suite de son sauvetage, elle ne voyait tout simplement plus la vie sans lui.

« On l’a ramené à l’intérieur et on l’a nettoyé. Maintenant, il mange la nourriture de tout le monde et refuse de partir, déclare-t-elle sur Reddit, il profite de la vie à fond. » Cette dernière ajoute que Roméo est devenu le meilleur ami de ses Bulldogs, et qu’il « adore embêter les 2 chats plus âgés ».

Une belle histoire, qui se termine bien !

