  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Ayant confié ses 2 chats à ses parents, elle découvre en photos leurs hilarantes bêtises et cachettes

Ayant confié ses 2 chats à ses parents, elle découvre en photos leurs hilarantes bêtises et cachettes


dans la catégorie Emotion

En règle générale, les chats ont besoin de temps pour s’adapter à leur nouvel environnement, mais certains savent se montrer à l’aise d’emblée. C’est le cas de Biscuit et Blueberry, dont le séjour loin de chez eux a donné lieu à des scènes aussi drôles qu’attendrissantes.

Illustration : "Ayant confié ses 2 chats à ses parents, elle découvre en photos leurs hilarantes bêtises et cachettes"
© ourcatbiscuit / Instagram

2 adorables chats répondant aux noms de Biscuit et Blueberry ont pu passer quelques jours chez leurs “grands-parents”, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont apprécié cette expérience. Ils n’ont pas seulement fait comme chez eux ; ils se sont tout bonnement approprié les lieux.

Illustration de l'article : Ayant confié ses 2 chats à ses parents, elle découvre en photos leurs hilarantes bêtises et cachettes
ourcatbiscuit / Instagram

Leur propriétaire, qui poste régulièrement des photos et vidéos d’eux sur le compte Instagram ourcatbiscuit”, habite Londres. Le 2 janvier 2026, elle a partagé une série de photos avec le duo félin et qui lui ont été envoyées par ses parents.

Elle leur avait confié Biscuit et Blueberry, qui sont tous 2 de race British Longhair (variété à poil long du British Shorthair, ayant bénéficié de l’apport du Persan), avant son départ en vacances pour les fêtes de fin d’année.

Illustration de l'article : Ayant confié ses 2 chats à ses parents, elle découvre en photos leurs hilarantes bêtises et cachettes
ourcatbiscuit / Instagram

Je me suis absentée quelques jours pour le Nouvel An, et on peut dire que Biscuit et Blueberry profitent pleinement de leur séjour chez leurs grands-parents, explique, en effet, leur maîtresse. J'ai eu des nouvelles régulières de leurs bêtises… désolée ma sœur… il va falloir que je rachète quelques affaires à mon retour. Je me demande bien qui est le coupable.

Illustration de l'article : Ayant confié ses 2 chats à ses parents, elle découvre en photos leurs hilarantes bêtises et cachettes
ourcatbiscuit / Instagram

“Ils font la loi à la maison”

Les photos relayées par Newsweek montrent les deux chats d'un an s’en donnant à coeur joie chez les parents de leur humaine. Ils se sont emparé de tous les rebords de fenêtres, se sont cachés dans les endroits les plus improbables et ont clairement été gâtés par leurs hôtes.

Illustration de l'article : Ayant confié ses 2 chats à ses parents, elle découvre en photos leurs hilarantes bêtises et cachettes
ourcatbiscuit / Instagram

La publication Instagram est rapidement devenue virale, ayant amusé et attendri de nombreux internautes. Elle a généré 7 000 “j’aime” et suscité d’innombrables commentaires.

Ils sont tous les 2 très sociables, câlins et ont chacun leur propre personnalité, dit leur propriétaire. Ils adorent être au centre de l'attention et font la loi à la maison”. Manifestement, Biscuit et Blueberry font la loi partout où ils vont…

A lire aussi : « En quelques minutes, la magie a opéré », la réaction pleine de tendresse de ce nouveau papa chat qui rencontre son chaton pour la première fois (vidéo)

Révision éditoriale

Révisé le 21/01/2026

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : Sauvé avec 21 autres chats effrayés par les humains, ce chaton est le premier du refuge à se faire adopter en 2026 Emotion

Sauvé avec 21 autres chats effrayés par les humains, ce chaton est le premier du refuge à se faire adopter en 2026

Le petit John a été pris en charge par la SPCA de la Colombie-Britannique (BC SPCA), avec 21 autres chats peu...

01/02/26 | Par J. Voisart