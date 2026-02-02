Ayant confié ses 2 chats à ses parents, elle découvre en photos leurs hilarantes bêtises et cachettes

En règle générale, les chats ont besoin de temps pour s’adapter à leur nouvel environnement, mais certains savent se montrer à l’aise d’emblée. C’est le cas de Biscuit et Blueberry, dont le séjour loin de chez eux a donné lieu à des scènes aussi drôles qu’attendrissantes.

2 adorables chats répondant aux noms de Biscuit et Blueberry ont pu passer quelques jours chez leurs “grands-parents”, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont apprécié cette expérience. Ils n’ont pas seulement fait comme chez eux ; ils se sont tout bonnement approprié les lieux.



ourcatbiscuit / Instagram

Leur propriétaire, qui poste régulièrement des photos et vidéos d’eux sur le compte Instagram “ourcatbiscuit”, habite Londres. Le 2 janvier 2026, elle a partagé une série de photos avec le duo félin et qui lui ont été envoyées par ses parents.

Elle leur avait confié Biscuit et Blueberry, qui sont tous 2 de race British Longhair (variété à poil long du British Shorthair, ayant bénéficié de l’apport du Persan), avant son départ en vacances pour les fêtes de fin d’année.



“Je me suis absentée quelques jours pour le Nouvel An, et on peut dire que Biscuit et Blueberry profitent pleinement de leur séjour chez leurs grands-parents, explique, en effet, leur maîtresse. J'ai eu des nouvelles régulières de leurs bêtises… désolée ma sœur… il va falloir que je rachète quelques affaires à mon retour. Je me demande bien qui est le coupable.”



“Ils font la loi à la maison”

Les photos relayées par Newsweek montrent les deux chats d'un an s’en donnant à coeur joie chez les parents de leur humaine. Ils se sont emparé de tous les rebords de fenêtres, se sont cachés dans les endroits les plus improbables et ont clairement été gâtés par leurs hôtes.



La publication Instagram est rapidement devenue virale, ayant amusé et attendri de nombreux internautes. Elle a généré 7 000 “j’aime” et suscité d’innombrables commentaires.

“Ils sont tous les 2 très sociables, câlins et ont chacun leur propre personnalité, dit leur propriétaire. Ils adorent être au centre de l'attention et font la loi à la maison”. Manifestement, Biscuit et Blueberry font la loi partout où ils vont…

