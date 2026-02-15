  1. Woopets
  5. En rentrant chez elle, une famille voit un chat affamé et au pelage clairsemé s'approcher pour demander de l'aide

En rentrant chez elle, une famille voit un chat affamé et au pelage clairsemé s'approcher pour demander de l'aide


Amaigri, malade et visiblement à bout de forces, un chat a surgi dans la vie d’une famille sans crier gare. Ce qui aurait pu n’être qu’une rencontre fugace s’est transformé en une aventure aussi inattendue qu’intense, marquée par la compassion, la persévérance et de lourds défis à relever.

Illustration : "En rentrant chez elle, une famille voit un chat affamé et au pelage clairsemé s'approcher pour demander de l'aide"
© Lucy_Koshka / Reddit

Un jeune chat errant s'était arrêté devant une maison au hasard, en quête de sécurité et de nourriture. Il était affamé et avait perdu la quasi-totalité de son pelage.

Les maîtres des lieux, Kendra, son mari et leurs enfants, l'ont découvert en rentrant chez eux après avoir effectué quelques emplettes. Ils ont été surpris de le voir les attendre devant la fenêtre.

« Il était si petit, raconte Kendra à The Dodo. Je suis sortie en courant pour voir si je pouvais le porter. Mais dès qu'il a entendu notre porte s'ouvrir, il a couru vers nous ! »

Illustration de l'article : En rentrant chez elle, une famille voit un chat affamé et au pelage clairsemé s'approcher pour demander de l'aide
Lucy_Koshka / Reddit

Elle lui a ouvert une boîte de pâtée pour chat, qu'il a vidée en un rien de temps. « Son état était absolument choquant, dit sa bienfaitrice. Au départ, nous avons pensé qu'il avait peut-être la gale. Il était dans un état tellement critique que nous nous demandions souvent comment il avait pu survivre aussi longtemps tout seul ! »

Illustration de l'article : En rentrant chez elle, une famille voit un chat affamé et au pelage clairsemé s'approcher pour demander de l'aide
Lucy_Koshka / Reddit

Le félin a été emmené chez le vétérinaire, qui a constaté qu'il était atteint non pas de la gale, mais d'une forme sévère de teigne. Il a prescrit des bains médicamenteux dans un premier temps, puis un traitement par voie orale.

Illustration de l'article : En rentrant chez elle, une famille voit un chat affamé et au pelage clairsemé s'approcher pour demander de l'aide
Lucy_Koshka / Reddit

La famille lui a donné le nom de Cosmo, mais Kendra a pris l'habitude de le surnommer affectueusement « le plus adorable des petits gremlins ».

Au départ, il était question de le soigner, puis de lui trouver un foyer aimant, mais la donne a changé en raison des liens forts tissés avec Cosmo.

« Son pelage a commencé à repousser au bout de quelques semaines, et il avait nettement meilleure mine qu'avant », se réjouit Kendra.

Illustration de l'article : En rentrant chez elle, une famille voit un chat affamé et au pelage clairsemé s'approcher pour demander de l'aide
Lucy_Koshka / Reddit

Un compagnon « dynamique, affectueux et espiègle »

Elle et les membres de sa famille ont été contaminés par la teigne. « Heureusement, nos autres chats ne l’ont pas attrapée. Mais je ne souhaiterais cela même pas à mon pire ennemi », poursuit-elle.

Illustration de l'article : En rentrant chez elle, une famille voit un chat affamé et au pelage clairsemé s'approcher pour demander de l'aide
Lucy_Koshka / Reddit

A mesure que l'état de santé du chat s'est amélioré, sa personnalité s'est révélée. « Il est super dynamique, affectueux et espiègle », dit Kendra.

Plusieurs mois après son arrivée, il s'est totalement remis de la teigne, et arbore désormais une belle robe tuxedo.

Illustration de l'article : En rentrant chez elle, une famille voit un chat affamé et au pelage clairsemé s'approcher pour demander de l'aide
Lucy_Koshka / Reddit

A lire aussi : Désespérée, une femme abandonne ses 2 félins dans un bar à chats, accompagnés de notes manuscrites bouleversantes

Kendra et les siens ont décidé de l'adopter et ont enfin pu le présenter à leurs autres amis félins, qui l'ont rapidement accepté.

Illustration de l'article : En rentrant chez elle, une famille voit un chat affamé et au pelage clairsemé s'approcher pour demander de l'aide
Lucy_Koshka / Reddit

