Ce chaton a évité 2 voitures en plein milieu d’une route avant d’être secouru par un inconnu se démenant pour lui offrir une nouvelle vie

C’est un jour de pluies diluviennes que ce chaton noir a été observé en train de circuler parmi les voitures sur une route très passante. Un automobiliste affolé par la situation a décidé de s’arrêter pour venir à sa rencontre. Le petit chat est maintenant en sécurité, et prêt à recevoir tout l’amour qu’il mérite.

C’est dans un post Reddit que nous apprenons ce qui est arrivé à ce chaton, racontait Newsweek. Les utilisateurs du réseau social ont été ravis de découvrir l’histoire rocambolesque du petit animal qui aurait pu perdre la vie entre les voitures qui roulaient à grande vitesse.

r/CatDistributionSystem

« Ce gars fou traversait une route très fréquentée »

Le passant qui intervient en tant que « r/CatDistribution System » sur Reddit présentait son protégé en utilisant ces mots de « gars fou ». En effet, le chaton devait avoir une dose d’inconscience pour naviguer ainsi entre les véhicules qui le voyaient à peine et tentaient pour certains de l’éviter. Le constat du passant était le suivant : « Il a évité d’être heurté par 2 voitures sous la pluie ».

r/CatDistributionSystem

« Il aura besoin d’un nom digne d’un tel casse-cou »

Sur la deuxième photo partagée sur le compte Reddit, on comprend que le chaton est au bon endroit. Son sauveteur le tient entre ses mains, et l’on constate à quel point il est petit. On ne sait pas si l’homme en question a gardé le chaton auprès de lui, mais il est certain qu’il est entre de bonnes mains pour la suite de son histoire.

60 à 100 millions de chats errants

Le chaton « casse-cou » n’est malheureusement pas le seul dans son cas. Aux États-Unis, on recense actuellement 60 à 100 millions de chats errants. Particulièrement en proie aux dangers de l’extérieur, leur espérance de vie est largement réduite par rapport aux chats d’intérieur. Elle est de l’ordre de 2 à 5 ans pour les chats errants, contre 15 à 17 ans pour ceux qui vivent sous un toit. Les risques sont nombreux, avec de nombreux accidents de la route observés, mais aussi et plus globalement des conditions de vie difficiles, allant des températures extrêmes aux maladies en passant par le manque de nourriture.

Dans certaines régions des États-Unis, la faune représente aussi un danger important. On peut trouver des coyotes, des renards qui considèrent les chats comme des proies potentielles.