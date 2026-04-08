Une association de la Drôme impose l'adoption conjointe de 2 chattes inséparables suite au décès de leur propriétaire

Arrivées au Refuge des Bérauds à Romans-sur-Isère (Drôme), Chloé et Polène se sont apportées un soutien important et n’envisagent pas leur vie l’une sans l’autre. Issues d’une même famille, les chattes sont arrivées au refuge après le décès de leur propriétaire. L’objectif des bénévoles du refuge est de leur trouver une seule et même famille pour les accueillir toutes les 2, et prendre soin d’elles.

Les 2 chattes n’ont pas la même personnalité, mais sont très complémentaires. Les bénévoles du Refuge des Bérauds l’ont tout de suite vu lors de leur arrivée, sous le choc de la disparition de leur maîtresse. Les 2 minettes ont actuellement besoin, en plus d’être ensemble, de sécurité, de patiente et de bienveillance.

Chloé : l’âme sensible du duo

Chloé est une chatte introvertie qui a besoin d’être apprivoisée pour pouvoir se sentir à l’aise. Une fois la première étape franchie, la chatte née en 2023 est très demandeuse de contact avec les humains. Fonctionner au quotidien avec son acolyte Polène est indispensable à son équilibre.

Refuge des Bérauds

Polène : une grande sœur sur qui l’on peut compter

La deuxième du duo, Polène, est née en 2024. Pourtant plus jeune, elle a un tempérament un peu plus affirmé, même si elle est très douce.

Les bénévoles se sont vite aperçus qu’elle était une vraie petite gourmet, le moment du repas étant un vrai repère dans sa journée. Également proche des humains, elle est la première à réclamer de l’attention et des caresses.

Polène s’est vite positionnée comme un vrai soutien pour sa compagne féline parfois anxieuse, c’est pour cette raison que les bénévoles militent pour une adoption en duo.

Comment les chats s’apportent-ils un soutien mutuel ?

Dans les moments difficiles, nos chats ont leurs propres moyens de communiquer pour se rassurer. Ils s’observent au sein des duos complices, mais aussi auprès des animaux bienveillants. Voici les signes à détecter :

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