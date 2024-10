Le chat emblématique et adoré de tout le personnel d’un restaurant gastronomique se bat pour sa vie

Il y a maintenant plus de 15 ans, Peaches a élu domicile dans le jardin d’un restaurant gastronomique. Depuis, il règne sur ce royaume pour le plus grand bonheur de tous. Déambulant parmi les tables de la cour et s'arrêtant peut-être pour renifler un peu de coquille Saint-Jacques, le minou ravit les clients qui considèrent, pour la plupart d’entre eux, ses visites comme un honneur distinctif. Malheureusement, le règne de Peaches approche de la fin : le félin souffre en effet d’une grave maladie.