Ce chat discret et timide a trouvé une adorable solution pour attirer l’attention de son maître (vidéo)

Spaghetti Pete n’est pas du genre à aimer se faire remarquer. C’est un félin réservé, qui reste dans son coin, bien qu’il apprécie la compagnie de son maître et de l’autre chat de la maison. Alors, lorsqu’il souhaite attirer l’attention de son propriétaire, notamment pour manger, il a sa propre façon de faire.

Vicente Marin vit à Los Angeles (États-Unis) avec ses chats Morgan et Spaghetti Pete. Si le premier est plutôt téméraire, le second, lui, préfère se faire discret. Il est d’ailleurs très rare de l’entendre miauler, mais la boule de poils n’est pas pour autant effacée dans la maison. Au contraire, elle s’est très bien se faire entendre lorsqu’elle a besoin de quelque chose.

Vicente a adopté Spaghetti Pete et a appris à le connaître avec le temps. À la maison, il a vite compris que le quadrupède n’était pas du genre à se faire remarquer, contrairement à Morgan. Les 2 félins ont des personnalités plutôt opposées, comme l’a expliqué l’homme à Newsweek.

@sanvicenteblvd / TikTok

Une façon adorable de demander à manger

Morgan adore se faire entendre et est même très bavard, selon son propriétaire. En ce qui concerne Spaghetti Pete, c’est totalement l’inverse : « Spaghetti Pete est tout le contraire : il peut être très timide et s'effraie facilement. Je pense qu'il compte sur son frère pour miauler et attirer mon attention », racontait Vicente.

Pourtant, il arrive que le félin timide ait besoin de s’exprimer afin de se faire comprendre. Mais plutôt que d’utiliser sa voix, il a mis au point une technique qui fonctionne très bien. Lorsqu’il a faim, il s’approche de son interlocuteur, se dresse sur ses pattes arrière et tend une patte avant pour tapoter sur la personne qui lui fait face. Il se lèche ensuite les babines, indiquant ainsi qu’il est l’heure du repas.

Vicente a filmé sa façon de faire et a partagé la vidéo sur TikTok. Les internautes étaient amusés par le petit stratagème du quadrupède : « J'aimerais que mon chat soit aussi poli à propos du dîner », plaisantait une personne. Effectivement, Spaghetti Pete a une façon très douce et singulière de demander ce qu’il veut.