Une ancienne chatte errante accouche de la plus petite portée de chatons au monde. À la naissance, ils pesaient 25 grammes !

La propriétaire de Thumper Gypsy Mae ne s’était rendu compte de la grossesse de cette chatte qu’à quelques jours de la mise bas. La jeune femme n’était pas au bout de ses surprises, puisque sa protégée a donné naissance à des chatons minuscules.

Kirsty Flann, 30 ans, vit à Weymouth dans le comté du Dorset, dans le Sud de l’Angleterre, avec sa chatte Thumper Gypsy Mae. Cette dernière, une croisée Bleu Russe, est un félin d’intérieur. Elle ne sort donc quasiment jamais et les portées de chatons qu’elle avait eues auparavant résultaient toujours d’accouplements planifiés.

Sa maîtresse a donc été étonnée de constater, fin novembre, que Thumper Gypsy Mae attendait des petits. Elle ne s’en est aperçue qu’en toute fin de grossesse.

La chatte a mis bas le 2 décembre dernier. Elle a accouché de 2 chatons qui ont surpris Kirsty Flann par leur très petite taille. Ils ne pesaient, en effet, que 25 grammes chacun et mesuraient moins de 8 centimètres à leur naissance, rapporte le Mirror. Le poids normal d’un chaton à sa venue au monde se situe autour de 100 grammes. C’est dire si la progéniture de Thumper Gypsy Mae est minuscule.

Une semaine plus tard, leur taille était de 10 cm et ils ont gagné une trentaine de grammes, mais sont toujours largement en deçà des 200 grammes que pèsent les chatons de leur âge.

Kirsty Flann s’est renseignée et pense qu’ils sont les plus petits chats au monde. Elle indique, par ailleurs, qu’elle envisage de garder l’un d’eux et de donner le second à un proche, lorsqu’il sera en âge d’être séparé de sa mère.

Le plus petit chat connu était un Persan Himalayen blue point nommé Tinker Toy. Il mesurait 7 cm de haut et 19 cm de long, et avait vécu 7 ans (1990 – 1997) à Taylorville, dans l’Illinois.