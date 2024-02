L’instinct de ce chat frigorifié le pousse à choisir la bonne maison pour se réchauffer

Lanslo s’est présenté à la porte d’un bénévole de Chatons Orphelins Montréal, organisme de sauvetage animalier au Canada. En le voyant, le bon Samaritain l’a invité à entrer pour se réchauffer. La boule de poils s’est montrée très affectueuse en comprenant qu’elle était tombée au bon endroit.

Selon Céline, membre de l’association, l’animal de 3 ans appartenait autrefois à une famille, mais avait fini par se retrouver dans la rue. Comme ses congénères errants, il a dû se battre pour sa survie et affronter toutes les difficultés du monde extérieur, dont le froid hivernal.

Un bon Samaritain l’a trouvé

Lanslo cherchait un peu de chaleur en traînant à proximité des maisons. Il s’est « recroquevillé en boule » sur le palier d’un habitant, lequel l’a remarqué. Il a entrouvert sa porte, proposant au félin d’entrer. Celui-ci était craintif, mentionnait Love Meow, mais bien trop glacé pour passer une minute de plus dehors. Il a donc timidement pénétré dans le logement.

Pendant que le tabby explorait les environs, son sauveteur lui a préparé un repas bien mérité. Lanslo l’a mangé volontiers, puis s’est endormi dans le coin confortable que son hôte lui avait réservé : « Il a enfin pu dormir au chaud » déclarait Céline.

Une vie plus paisible

Lanslo s’est réveillé plusieurs heures après dans cette maison chaleureuse, qui est devenue son foyer d’accueil. Au fil des jours, il a découvert la vie de chat d’intérieur et y a pris goût. Mieux dans ses pattes, sa belle personnalité a doucement émergé et son côté affectueux est ressorti : « C'est un ours en peluche en costume de gros chat [...] Il cherche l'attention et ronronne dès qu'on le regarde » affirmait Céline.

Cette dernière a ajouté qu’il était très chanceux d’avoir « frappé à la bonne porte » après des mois difficiles. Désormais disponible à l’adoption, il fera certainement le bonheur d’une famille aimante. En attendant, il profite du quotidien aux côtés de son sauveteur.

