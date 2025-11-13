Un simple mot laissé sur la porte d'une maison vide permet à des agents immobiliers de sauver une famille de chats

Une équipe d’agents immobiliers est allée visiter un appartement après le départ des locataires. Sur place, elle s’est retrouvée face à un mot laissé sur la porte d’entrée. Des voisins indiquaient qu’une famille de chats avait été abandonnée par les anciens habitants. Une mission de sauvetage s’est alors organisée pour sauver les félins.

Au Kansas (États-Unis), une agence immobilière a envoyé des employés sur une propriété pour prendre le relais après le départ des locataires. Ils ont alors découvert que ces derniers n’avaient pas tout emporté lors de leur départ, puisqu’ils ont laissé derrière eux toute une famille de chats.

Ce sont les voisins qui ont découvert les animaux sur place après le départ de leurs propriétaires, rapportait The Dodo . Ils se sont aperçus qu’une chatte errait encore dans le coin avec ses chatons et ont rédigé un mot pour alerter les agents immobiliers.

@pointguardmanagement / Instagram

Une mission de sauvetage

Patricia Mitnaul, salariée pour l’entreprise, a découvert la note sur la porte d’entrée et s’est tout de suite mise à rechercher les félins. En effet, il était indiqué que des chatons se trouvaient sur place, alors elle s’est inquiétée pour leur bien-être. Elle a rapidement retrouvé la mère de ceux-ci, qui s’est montrée extrêmement amicale envers elle, comme heureuse de ne plus être seule.

Elle lui a donné le prénom de Sissy, l’a nourrie et lui a offert à boire, puis s’est mise à chercher ses chatons. Ces derniers étaient introuvables sur le moment, mais des voisins les ont aperçus peu de temps après. Puisqu’ils se cachaient dans un espace vide sous la maison et qu’ils étaient inaccessibles, une association a été appelée en renfort.

A lire aussi : Elle entend de drôles de bruits pendant sa pause déjeuner et découvre un chaton caché dans son moteur (vidéo)

Toute la famille est à l’abri

Les chatons ont pu être récupérés et placés en sécurité. Malheureusement, les mésaventures ne s’arrêtaient pas là, car ils étaient gravement malades, tout comme leur mère. Néanmoins, une prise en charge rapide chez le vétérinaire a permis de les sauver. Ils séjournent désormais dans un refuge local et, une fois en âge de quitter le nid, seront placés à l’adoption.