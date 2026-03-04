« Nous n’avons jamais rien vu de tel », un refuge pensait sauver une mère et ses chatons, mais découvre une sœur pleine d’amour (vidéo)

Au refuge de Palm Springs en Californie, une chatte calico a étonné le personnel en s’occupant de 5 chatons qui lui ressemblaient beaucoup. Initialement prise pour leur mère, la minette surnommée Muffin, s’est révélée être leur sœur aînée, s’occupant de ses petits frères et sœurs avec un dévouement étonnant.

Récemment, une chatte calico et 5 adorables chatons ont été amenés au refuge pour animaux de Palm Springs en Californie (États-Unis). Le personnel a immédiatement pensé que la chatte adulte était leur mère, tant leur ressemblance était frappante. Mais ils se sont vite rendu compte qu’ils faisaient fausse route...

Une découverte inattendue

Lors d’un examen vétérinaire de routine, l’équipe de sauvetage a fait une découverte surprenante. La minette qui semblait s’occuper des chatons comme s’il s’agissait de ses petits ne montrait aucun signe d’allaitement, ce qui indiquait qu’elle n’avait pas mis bas récemment. « Oh mon Dieu, ce n’est pas la mère ! », s’était alors exclamé Gina Mainwal, responsable marketing du refuge.

© Palm Springs Animal Shelter

Intrigués, les bénévoles ont compris que, compte tenu de leur ressemblance, cette chatte devait en réalité être la sœur aînée des petits. Bien que le refuge ait déjà vu des chattes adopter des orphelins, jamais il n’avait été témoin d’une sœur prenant soin de ses frères et sœurs.

Muffin, une sœur dévouée touchante

Baptisée Muffin, cette minette dévouée a rapidement conquis le cœur du personnel et des internautes.

Affectueuse et sociable, elle n'a pas tardé à attirer l’attention d’une personne qui n’a pas hésité à parcourir près de 200 km, de Los Angeles à Palm Springs, pour venir l’adopter.

© Palm Springs Animal Shelter

« C’est une chatte très douce et elle s’entend bien avec les gens », a confié Gina Mainwal à The Dodo. « Tout le monde adore Muffin. », a-t-elle également assuré.

Les 5 chatons — Donut, Croissant, Loaf, Danish et Cannoli — se portent, quant à eux, parfaitement bien. Encore nourris au biberon, ils grandissent vite et deviennent chaque jour plus vifs.

© Palm Springs Animal Shelter

Quand ils auront environ 8 semaines et auront été stérilisés, ils seront prêts à rejoindre leur nouveau foyer. À cette occasion, le refuge aimerait qu’ils soient adoptés par paires. Il ne fait en tout cas aucun doute qu’avec leur tempérament adorable, ces chatons trouveront facilement des familles pour les chérir toute la vie !