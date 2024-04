Quelqu’un dépose un chaton au sous-sol d’une maison et la propriétaire reste sans voix en découvrant son identité (vidéo)

Elizabeth a fait une rencontre totalement imprévue dans son propre logement. En se rendant au sous-sol de celui-ci, elle est tombée nez à nez avec un chaton de quelques jours. Ne comprenant pas comment il avait bien pu se retrouver là, elle a consulté sa caméra de vidéosurveillance et les images l’ont stupéfaite.

Elizabeth Egeland, originaire de Massachusetts (États-Unis), s’est retrouvée propriétaire d’un jeune chat du jour au lendemain. Le petit a été déposé dans une pièce au sous-sol de sa maison. Puisqu’il ne pouvait pas se déplacer seul, la femme savait que quelqu’un l’avait laissé là et a découvert de qui il s’agissait en consultant les vidéos de surveillance.

La boule de poils n’avait que quelques jours et n’était pas encore sevrée. Ni sa mère, ni sa fratrie ne se trouvaient à proximité. Elizabeth l’a donc prise sous son aile et l’a nourrie au biberon, car les jeunes chats ont besoin de soins à cet âge-là. Toutefois, une question continuait de trotter dans sa tête : qui avait bien pu déposer le félin chez elle ?

PantalonPenguinViolet42 / Reddit

Un visage familier

Effectivement, le nouveau-né ne marchait pas encore et aurait été incapable de se hisser par les ouvertures. Elizabeth et son partenaire ont alors songé à la caméra de vidéosurveillance installée dans la pièce où l’animal a été découvert. Ils pensaient cependant qu’elle n’avait pas capturé l’arrivée du chaton : « Mon partenaire ne savions pas que la caméra de sécurité avait autant de stockage » écrivait l'Américaine dans une publication Reddit relayée par The Dodo.

PantalonPenguinViolet42 / Reddit

Mais puisqu’il n’y avait pas d’autres pistes, Elizabeth a quand même tenté et a découvert que la caméra avait tout filmé. En se penchant plus attentivement sur l’enregistrement, elle a remarqué la présence d’un autre chat qu’elle connaît très bien, Red, un matou errant.

Un ange-gardien

Elle s’occupe régulièrement de ce dernier en lui offrant de la nourriture et en le laissant se réchauffer chez elle quand il fait froid dehors. Sauf que cette fois, le tabby roux ne venait pas pour lui, mais pour son petit protégé. Il avait récupéré le chaton errant et l’avait placé en sécurité, soit au domicile Elizabeth : « Je suis tellement reconnaissante qu'il me fasse suffisamment confiance pour prendre soin de ce que nous soupçonnons d'être son fils » écrivait la femme.

PantalonPenguinViolet42 / Reddit

Red revenait fréquemment s’assurer que le jeune chat, nommé Fluffernutter, aille bien. Comme Elizabeth s'occupait déjà de nombreux chats, elle n’était pas en mesure de la garder. Sa sœur a alors proposé de l’adopter et de le chérir pour le restant de sa vie quand il sera en âge de quitter le nid.