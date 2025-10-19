« C'était super mignon et drôle, je devais absolument le partager », une chatte espiègle s’installe dans le terrarium du lézard familial, transformant le reptile en locataire expulsé (vidéo)

Les jeunes chats sont connus pour être fougueux et facétieux. La petite chatte Tsunami a décidé de faire honneur à son rang, et elle n’hésite pas à embêter ses frères et sœurs, pour le plus grand malheur de Matilda le lézard.

Autumn, 41 ans, habite Knoxville, dans le Tennessee (États-Unis). La jeune quadragénaire partage son domicile avec une véritable petite ménagerie. En effet, elle possède un chien de 3 ans nommé Stitch, un Pogona de 4 ans appelé Matilda, et 2 chats, Ember, 2 ans, et Tsunami, un an.

Tsunami était une petite chatte de 4 mois lorsqu’Autumn l’a adoptée. Dans son refuge, elle était connue pour patouner dans son sommeil. En revanche, “une fois réveillée, elle était sauvage et joueuse, d'où son nom. On ne s'ennuie jamais avec elle”, témoigne sa maîtresse auprès de People .

Avec le temps, le facétieux félin a développé un goût prononcé pour la vie canine. Ainsi, elle n’hésitait pas à chaparder la nourriture de Stitch, et allait même jusqu’à lui subtiliser son panier. Cependant, il faut croire que Tsunami a fini par se lasser. Elle a ainsi décidé d’embêter un autre de ses compagnons. Malheureusement pour Matilda, c’est sur elle que “le raz-de-marée de bêtises” a jeté son dévolu. Sur Matilda, et plus particulièrement sur son terrarium .

Il faut dire que, pour un chat, cet espace clos et chauffé est un vrai paradis sur Terre. Alors pourquoi s’en priver ? Autumn a ainsi fait la drôle de découverte en rentrant dans la pièce où séjourne le lézard . Au lieu de trouver Matilda confortablement installée dans son terrarium, c’est Tsunami qui s’y était installée, nonchalamment assise sur le sable chaud.

Mais et la pauvre Matilda dans tout ça ? Eh bien, elle en a été réduite à prendre la place du félin chapardeur juste à côté de la fenêtre. Heureusement pour elle, ce jour-là, le soleil était au rendez-vous et pouvait la réchauffer de ses doux rayons.



© @autumns_zoo24 / TikTok

Amusée par la scène, Autumn a décidé de la filmer pour la poster sur son compte TikTok : “C'était super mignon et drôle. Je devais absolument le partager. Je ne pensais pas que ça deviendrait viral”. Pourtant, les images ont conquis la toile, récoltant pas moins d’un million de visionnages. Un vrai succès. En principe, celui-ci devrait même pouvoir se répéter. En effet, convaincue par sa découverte, il semblerait que Tsunami ait décidé de s’installer de plus en plus souvent dans le terrarium de sa sœur. Pauvre Matilda !