Rendu à sa famille d'accueil un mois après son adoption, ce chaton cherche du réconfort auprès de sa mère et de sa soeur (vidéo)

Placé en famille d’accueil avec sa maman et ses compagnons de portée, un chaton a fini par réaliser son rêve en se faisant adopter. Malheureusement, sa joie a été de courte durée… Ses adoptants ont décidé de leur rendre à sa bienfaitrice. À son retour, le jeune félin désorienté a pu compter sur le soutien de sa mère et de sa sœur.

Les familles d’accueil sont des alliées essentielles pour les associations de protection animale. Elles permettent de libérer de la place dans les refuges, de sociabiliser les animaux pris en charge et de les préparer à la vie de famille. Mais parfois, tout ne se passe pas comme prévu…

Comme le révèle une vidéo publiée sur le compte TikTok @abrakay et relayée par le média Parade Pets, un chaton placé en foyer d’accueil avec sa mère et sa fratrie a reçu la demande d’adoption tant attendue. Hélas, ses adoptants ont décidé de le rendre un mois plus tard…

En quête de réconfort auprès de sa mère et de sa sœur

À son retour en famille d’accueil, le chaton désorienté a heureusement retrouvé les pattes réconfortantes de sa maman et de sa sœur (d’autres petits félins ont eu la chance d’être adoptés pour de bon).

Dans la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir la jeune boule de poils se réfugier contre sa mère, qui le comble de baisers. Sa sœur se tient également à ses côtés. C’est comme si le duo l’aidait à surmonter cette épreuve !

© @abrakay / TikTok (capture d'écran)

« Au moins, ils l'ont ramené chez lui, auprès de sa famille »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a récolté plus de 14 000 mentions « j’aime ».

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« Je ne peux pas imaginer rendre un de mes bébés ! », confie une internaute. « Il a immédiatement rampé vers maman pour se réconforter », écrit un dénommé Dalis Magnus. « Au moins, ils l'ont ramené chez lui, auprès de sa famille », ajoute un autre utilisateur du réseau social.

© @abrakay / TikTok (capture d'écran)

L’info Woopets : combien de temps un animal a-t-il besoin pour s’adapter à son nouveau foyer ?

Accueillir un animal dans un nouveau foyer est une étape importante qui demande du temps, de la patience et de la compréhension. Contrairement à une idée reçue, il n’existe pas de durée universelle pour qu’un chien, un chat ou un autre compagnon se sente pleinement chez lui. Chaque animal réagit selon son âge, son tempérament, son passé et les conditions dans lesquelles il a vécu auparavant.

Les premiers jours sont souvent marqués par une certaine réserve. Certains animaux explorent rapidement leur nouvel environnement, alors que d’autres préfèrent rester cachés ou paraissent désorientés. Ce comportement est normal. Ils découvrent de nouvelles odeurs, de nouveaux bruits, de nouvelles habitudes et doivent trouver leurs repères.

Chez le chien, plusieurs semaines sont souvent nécessaires avant qu’il ne montre pleinement sa personnalité. Le chat, réputé plus sensible aux changements de territoire, peut mettre encore plus de temps à prendre confiance, surtout s’il a connu un abandon ou un séjour en refuge.

Pour favoriser cette transition, il est recommandé de respecter le rythme de l’animal. Lui offrir un endroit calme, maintenir des horaires réguliers pour les repas et éviter de le solliciter en permanence contribuent à le rassurer. Les interactions doivent rester progressives afin de créer une relation fondée sur la confiance.

L’essentiel est d’observer son comportement plutôt que de se fixer un délai précis. Un animal qui mange normalement, explore son environnement, joue ou recherche progressivement le contact montre qu’il prend peu à peu ses marques dans son nouveau foyer.