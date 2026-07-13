Un appel à la solidarité est lancé par un refuge pour animaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur ravagé par un violent incendie

Alors que de graves incendies sévissent dans le sud de la France, un refuge pour animaux, L’Arche de Freya, a été lourdement touché par l’un d’eux. Situé à Rognac, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, le refuge a été contraint d’ouvrir les enclos des chats pour qu’ils puissent s’enfuir, à défaut de pouvoir les placer dans des cages dont ils ne disposaient pas. Désormais, le refuge lance un appel à la solidarité pour nettoyer les lieux et tente de récupérer les chats échappés.

Le 1er juillet 2026, la ville de Rognac, ainsi que les environs, a été frappée par un terrible incendie qui s’est très vite rapproché des habitations, comme le relatait le média Ici Provence . Touché par les flammes, le refuge pour chats et chiens, L’Arche de Freya, a subi de gros dégâts et ses membres ont été contraints, durant l’incendie, d’ouvrir les enclos des chats afin que ceux-ci puissent s’enfuir par eux-mêmes. En effet, face à l’urgence et en l’absence de cage de transport, ils ne disposaient d’aucune autre solution pour leur sauver la vie.

« 26 ans que mon époux réside ici, 16 ans pour moi nous n’avions jamais vu ça, c’est terrifiant ! Pour information nous sommes la seule maison avec des voisins en bordure de 113 (RN 113, ndlr) ou le feu est resté à 50 mètres de notre jardin » précisait un post du refuge sur son compte Facebook.

L’inquiétude grandissante

Inquiète pour ses petits protégés, la présidente de l’association, Stéphanie Bulon Baills, indiquait aussi : « Les chats ont été recensés, j’en ai 3 à vue dans le jardin et Bouba qui s’est échappé de sa cage lors de l’évacuation. Il en manque certainement d’autres ou alors ils se sont terriblement bien cachés. J’y verrai plus clair ce soir à l’heure de la pâtée et je poserai des trappes. »

Un appel à la solidarité

La publication avait non seulement pour but d’informer la communauté de la situation, mais aussi de lancer un appel à la solidarité afin d’aider le refuge au nettoyage et au déblayage des lieux. « Je laisse nos bénévoles faire des posts pour nos besoins pâtée croquettes, j’avais fait une demande de subvention à la région pour changer justement nos cages de transport, elles sont devenues obsolètes pour certaines. Je vous laisse le lien de notre helloasso , si vous souhaitez aider d’une autre façon ».

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Des nouvelles régulièrement données

Sur ses réseaux, le refuge donne souvent des nouvelles, au fur et à mesure que les chats sont retrouvés. C’est ainsi que, le 4 juillet, elle annonçait le retour de Stones, qui avait retrouvé son chemin tout seul, et de Bouba, le 3 juillet.

Le refuge remerciait également pour l’aide et le soutien déjà reçus, dont la contribution de l’association Nosta Mar , dont les membres sont venus les aider. « Armés de courage, de gants et d’une sacrée dose de solidarité, plus de 20 bénévoles ont taillé, ramassé, créé un pare-feu et protégé l’enclos des chats. »