Une jeune mère fond en larmes en filmant sa chatte s'allonger tendrement contre son bébé nouveau-né (vidéo)

Certains félins peuvent être perturbés par l’arrivée d’un bébé avant de s'habituer à sa présence. Cette chatte, elle, a immédiatement adopté sa nouvelle petite sœur. Dans une vidéo devenue virale, elle reste à quelques centimètres du nouveau-né, les pattes tendues et le regard bienveillant, sous les yeux émus de ses parents.

L’arrivée d’un bébé à la maison est souvent un grand changement pour un chat, et la réaction de ce dernier dépend beaucoup de son tempérament, de son âge et de son expérience avec les enfants. Elle est également déterminée par le degré de préparation qu'assurent les parents du nouveau-né et donc propriétaires de l'animal ; si le félin a, au préalable, eu le temps de s'habituer aux odeurs, notamment en reniflant ses vêtements, les chances que la prise de contact soit un succès sont généralement élevées.

Manifestement, la chatte dont il est question ici a été parfaitement préparée à l'arrivée de sa nouvelle « petite sœur humaine ». Prénommée Kate et se faisant appeler « @heyheyitskatee » sur TikTok, la maîtresse de la minette à la robe tigrée et maman de la fillette a partagé le 18 février 2026 une vidéo rapidement devenue virale, ayant généré 3,2 millions de vues.

Relayée par Newsweek , on y découvre une scène particulièrement émouvante, celle de la toute première rencontre entre ladite chatte et la fille nouveau-née de Kate. Les images montrent le bébé endormi et la féline allongée juste à côté d'elle, les pattes tendues dans sa direction et lui adressant un regard plein de douceur.



Le moment est si touchant que les parents de la petite n'ont pu s'empêcher de laisser couler quelques larmes.

« C'est son bébé maintenant »

Il s'agit de l'une des rares séquences parmi celles postées par Kate qui aient sa chatte comme protagoniste. Et c'est celle qui a suscité le plus de vues. La plupart des publications sont consacrées à ses 2 grandes passions que sont les chevaux et la mode.

On ne connaît donc pas grand-chose de son amie à vibrisses, mais il y a fort à croire que les liens entre celle-ci et la fillette, qui a bien grandi depuis, n'ont fait que se renforcer.

De nombreux internautes ont commenté la vidéo. « C'est son bébé maintenant » a ainsi écrit Jessie. « Le chat vous regarde comme si vous deviez vous ressaisir », a plaisanté, quant à elle, Kayla. L'utilisatrice Heidi Jay Palmer a, pour sa part, réagi à un gros plan (ci-dessous) sur les coussinets roses de la chatte visibles à proximité de la main du bébé, estimant qu'il s'agit d'une image qu'il « faudrait absolument encadrer ».

