Un refuge trouve un mode d’adoption atypique pour ses chats qui ne s’adaptent pas à la vie en intérieur

Suki, ou encore Honey, sont 2 anciennes chattes errantes, mais ce n’est pas leur unique point commun. Leur tempérament est aussi inadapté à la vie en intérieur, toutefois, survivre dans la rue était aussi difficile pour elles. Leurs bienfaiteurs ont alors trouvé une solution idéale pour qu’elles puissent continuer d’être libres tout en leur offrant un cadre sécuritaire.

À Philadelphie, aux États-Unis, l’association de protection animale ACCT, a récemment mis en place un programme sur-mesure pour une catégorie de chats dont elle s’occupe. Il s’agit des boules de poils en danger à l’extérieur, mais qui n’arrivent pas à s’adapter à la vie d’intérieur. Elles bénéficient alors d’un aménagement correspondant parfaitement à leur personnalité.

Le personnel a été confronté plusieurs fois au retour de chats adoptés par des familles, mais qui ne se faisaient pas à la vie domestique. Ceux-ci avaient alors des problèmes de comportement et ne s’épanouissaient pas en intérieur. Néanmoins, les remettre dans la rue n’était pas une solution, car ils étaient en détresse autrefois.

Ben Bennett / WHYY

Des chats « qui ne peuvent vraiment pas survivre seuls dehors »

Les membres de l’organisme ont alors cherché comment offrir la sécurité et un environnement adéquat à ces boules de poils tout en ne les contraignant pas. Ils ont alors trouvé une solution aussi atypique qu’efficace. Certaines personnes sont propriétaires de granges ou d’espaces dans lesquels les rongeurs prolifèrent. Ils ont parfois besoin de l’aide des félins pour éloigner ces derniers, et c’est là que l’ACCT intervient.

Elle propose de reloger les félins aventuriers dans des fermes, des propriétés avec hangar afin qu’ils conservent leur liberté tout en aidant leur maître. Certains vivent aussi librement dans des bibliothèques, par exemple, ou autre établissement au sein duquel la présence d’un chat est un plus.

Ben Bennett / WHYY

Depuis la mise en place de ce programme, l’ACCT a reçu d’excellents retours. Des chats qui ne s’adaptaient pas à leur maison et qui, parfois, pouvaient être agressifs envers leur maître sont désormais épanouis. Ils profitent du grand air et ne s’ennuient jamais. Ils n’ont pas à se soucier du manque de nourriture et de confort comme autrefois, car ils ont un propriétaire qui veillent sur eux.