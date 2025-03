Un refuge recueille un chat errant de 17 ans, en scannant sa puce électronique, il découvre qu'il a été déclaré décédé

Jasper a longtemps vécu auprès d’une famille avant de se retrouver dans la rue. Récupéré par des bienfaiteurs, le chat a été placé dans un refuge pour félins âgés. Les membres de celui-ci, comme à leur habitude, ont scanné sa micropuce et ont découvert qu’il n’était plus recherché depuis longtemps pour une raison bien précise.

Jasper, un tabby de 17 ans, s’est retrouvé au refuge Cat Action Trust 1977 Leeds après avoir été aperçu en train d’errer. En scannant sa micropuce, ses sauveteurs ont découvert qu’il avait été déclaré décédé après plusieurs années de disparition. Ses derniers propriétaires n’ont malheureusement pas encore été retrouvés.

Cat Action Trust 1977 héberge des chats âgés de plus de 12 ans pour leur offrir un meilleur environnement que celui d’un refuge classique. L'association valorise les seniors, qui sont fréquemment laissés de côté par les adoptants. Parmi les nouvelles recrues, Jasper est arrivé après avoir été trouvé dehors. Il a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux par la suite, et pour cause.

Cat Action Trust 1977 Leeds / Facebook

Une surprise générale

En scannant sa micropuce, les membres de Cat Action Trust 1977 ont été surpris de découvrir que le félin était considéré comme décédé depuis un certain temps. La puce électronique renseignant les coordonnées des propriétaires, les bienfaiteurs ont alors rédigé un mail à l’adresse indiquée, ravis d’annoncer à la famille de Jasper qu’il était toujours vivant.

Les anciens maîtres du félin ont répondu, mais ont déclaré qu’ils avaient déménagé depuis longtemps et que Jasper a trouvé une nouvelle famille grâce à leur voisin. Néanmoins, ni ce dernier ni les proches de l’animal n’ont été retrouvés à ce jour, mais des centaines d’internautes ont partagé la photo du félin sur les réseaux sociaux dans l’espoir que quelqu’un se manifeste.

Les sauveteurs aimeraient que Jasper retrouve son ancienne famille pour vivre ses dernières années dans sa maison. Cependant, si ce souhait ne se réalise pas, ils s’occuperont très bien de lui et prendront soin de lui trouver un autre foyer chaleureux.