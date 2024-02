Cet affectueux chat sans oreilles de 12 ans recherche une famille qui saura l’accepter comme il est

Comme de nombreux animaux âgés, Jasper peine à trouver sa maison pour toujours. Il n’a pourtant que de l’amour à donner et fera certainement le bonheur d’une famille. Son physique et sa personnalité font de lui une boule de poils unique, très appréciée par le personnel de son refuge.

Au JSPCA Animals' Shelter, organisme de sauvetage pour animaux basé à Jersey (île Anglo-Normande), un adorable félin de 12 ans n’a toujours pas trouvé sa famille pour la vie. Il s’agit de Jasper, boule de poils blanche au « cœur en or ». Ses bienfaiteurs espèrent qu’il pourra bientôt s’installer dans sa propre maison et comptent sur le soutien de sa communauté pour partager sa photo.

Ils l’ont récemment mis en avant dans une publication sur Facebook, puis le journal ITV a relayé son histoire. Le quadrupède a besoin d’un coup de pouce, car il ne suscite pas vraiment l’intérêt des adoptants au refuge. Lesquels vont généralement vers des félins plus jeunes ou en meilleure santé.

« Jasper est un garçon très gentil avec un cœur en or »

Jasper mérite pourtant le bonheur comme ses congénères. La vie du félin n’a pas été toute rose et il a notamment dû se faire retirer ses 2 oreilles à cause de soucis de santé. Il dispose d’ailleurs d’un suivi médical régulier pour rester en bonne santé. Pour ses sauveteurs, sa particularité physique le rend spécial et lui donne l’aspect d’un « ours en peluche ».

Outre son joli minois, c’est un chat très affectueux qui a beaucoup d’amour à partager : « Ce qu’il préfère par-dessus tout, c’est de grimper et de s'enrouler autour de vos épaules pour s'y installer » écrivait un porte-parole du refuge sur les réseaux sociaux. Il mérite de recevoir toute l’attention d’une personne, son propriétaire pour la vie, et c’est ce qu'espèrent ses bienfaiteurs.

photo d'illustration

A lire aussi : Une chatte errante s'invite chez des inconnus dans l'espoir de trouver un havre de paix (vidéo)

À la recherche d’une famille aimante

Ceux-ci souhaiteraient que les futurs maîtres de Jasper aient un logement suffisamment grand pour permettre au chat d’explorer sa maison et de se reposer au calme dans son propre espace. D’ailleurs, pour son bien-être, ils préféraient qu’il soit le seul animal sur place et qu'il n'y ait pas d'enfants en bas âge.

Les internautes sont nombreux à croiser les doigts pour lui, espérant qu’il ait enfin le droit à une seconde chance : « Jasper est très mignon, j'espère que vous lui trouverez bientôt un foyer » partageait l’un d’eux.