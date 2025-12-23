« Ces retrouvailles ont été parmi les plus beaux moments que nous ayons vécus », des vétérinaires aident une chatte disparue pendant 8 ans à retrouver sa propriétaire (vidéo)

Même si elle gardait toujours espoir, la maîtresse de Katherine ne pensait plus jamais revoir sa petite chatte perdue depuis 8 longues années. Une équipe de vétérinaires dévoués allait pourtant permettre des retrouvailles chargées d’émotion qui ont touché tous ceux qui étaient présents.

Le métier de vétérinaire peut être éprouvant, mais il réserve aussi des moments de joie inoubliables, comme celui vécu récemment par l’équipe de la clinique vétérinaire d'urgence du sud de l'Alberta (SAVE) , au Canada.

Seule depuis bien longtemps…

Tout a commencé par une rencontre fortuite. Une personne bienveillante s’était présentée à la clinique vétérinaire avec une chatte au pelage roux, blanc et noir. La minette errait seule dans les rues, visiblement livrée à elle-même depuis un long moment. « Elle avait l’air épuisée et il était clair qu’elle était seule depuis longtemps », a expliqué l’équipe de SAVE.

Très affectueuse, la chatte avait certainement eu un foyer un jour. Elle était d’ailleurs équipée d’une micropuce d’identification. Malheureusement, ses informations étaient indiquées comme « non enregistrées ».

Les vétérinaires ont alors sollicité le public pour retrouver sa famille, sans succès les premiers jours, avant qu’une avancée décisive permette de relancer les recherches.

D’émouvantes retrouvailles après 8 ans d’absence

Même si la micropuce n’était pas enregistrée, le personnel de SAVE a pu retracer son origine : elle avait été posée à près de 32 kilomètres, à la Calgary Humane Society .

« Ils ont pu nous donner les coordonnées du propriétaire », a déclaré SAVE. « C’est à ce moment-là que nous avons appris la vérité. »

Prénommée Katherine, la minette avait disparu depuis 8 longues années, laissant craindre à sa maîtresse qu'elle ne soit décédée. Leurs retrouvailles furent chargées d’émotions et de larmes.

« Ces retrouvailles ont été parmi les plus beaux moments que nous ayons vécus chez SAVE », a confié Cheryl Brown à The Dodo. « Dès que Katherine a entendu la voix de sa mère, elle s'est mise à miauler sans cesse ; c'était comme une reconnaissance instantanée. Quand sa mère est entrée dans la pièce, Katherine s'est immédiatement blottie dans ses bras. On pouvait ressentir l'amour et le lien qui les unissait. Personne dans notre équipe n'a pu retenir ses larmes. »

Il est possible qu’on ne sache jamais exactement où Katherine a passé toutes ces années, mais grâce à sa micropuce, elle a enfin pu retrouver son foyer.

« Nous sommes absolument convaincus qu'elles pourront reprendre leur relation là où elles l'avaient laissée », a déclaré Cheryl Brown. « Leur lien était évident dès les premières secondes. Katherine semblait soulagée, en sécurité et sincèrement heureuse de retrouver sa personne. » Une fin heureuse comme on les aime !